السعودية تكشف اليوم عن إجراءات الترخيص لنقل مقرات الشركات العالمية إليها

وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أكد فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة، أن المملكة أثبتت مرونتها خلال تعاملها مع جائحة كورونا، حيث ركزت على صحة الإنسان وسلامته وتحقيق توازن دقيق بين الحياة والرزق، مفيدًا أن المملكة كونها قلب العالم الإسلامي فرضت الإجراءات الصحية في المسجد النبوي والمسجد الحرام, قبل خروج منظمة الصحة العالمية بمعاييرها وقواعدها الخاصة بالجائحة.

وكان قرار حكومي قد صدر مؤخرا في السعودية بوقف التعامل ابتداءً من عام 2024 مع الشركات العالمية التي لا تنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض، فيما أكد مسؤولون في السعودية أن الشركات التي ستنقل مقارها فعلياً ستستفيد من حوافز عدة، بينما محاولات نقل الشركات مقراتها “شكلياً” لن تنجح. ويؤمل أن يساعد ذلك في توفير فرص وظيفية للسعوديين.

وكان الفالح قد سبق وأوضح أن القرار الحكومي بحصر التعاقد على الشركات التي تنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة لن يؤثر على القطاع الخاص، مشيرا بالقول: “لا نزال نرحب بالشركات التي تختار أن تكون مقارها في الخارج، وتوجد لهم فرص كثيرة في القطاع الخاص، ولن تتدخل الحكومة في ذلك بأي شكل، بالعكس، ستسهل الحكومة لتلك الشركات العمل مع القطاع الخاص”.

هذه السياسة، التي يبدأ سريانها في أول يناير كانون الثاني 2024، تستهدف تشجيع الشركات الأجنبية على فتح وجود دائم في السعودية بما يساعد في خلق وظائف محلية.

غدًا.. شركات عالمية ستعلن إنشاء مقارها الإقليمية في #الرياض. pic.twitter.com/lqtsp7rd5b — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 26, 2021

وكتب وزير الاستثمار خالد الفالح على تويتر “قرار قصر تعاقد الجهات الحكومية على الشركات العالمية التي لها مركز إقليمي في المملكة… سينعكس إيجابيا في شكل خلق آلاف الوظائف للمواطنين، ونقل الخبرات وتوطين المعرفة كما سيسهم في تنمية المحتوى المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة.”

وأشارت مصادر رسمية إن السياسة السعودية ستنطبق على الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة وإن اللوائح التنظيمية الجديدة ستصدر هذا العام، كما إن السياسة الجديدة ستضمن أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي تقوم الأجهزة الحكومية بشرائها “يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.”