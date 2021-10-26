أيرلندا تسير على خطا الإمارات في اعتماد استراتيجية اقتصادية وطنية تتمحور حول الابتكار التكنولوجي

تسعى الإمارات إلى تحقيق أهدافها الطموحة بمضاعفة حجم الاقتصاد الرقمي للدولة خلال السنوات العشر القادمة، والذي يساهم حالياً بحوالي 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بقيمة 100 مليار درهم إماراتي، بالاعتماد على انتشار استخدام الهواتف الذكية بشكل كامل، واعتماد تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس، وتنفيذ مجموعةٍ من المبادرات والاستراتيجيات الحكومية.

وتُعد الإمارات من أوائل دول الخليج العربي التي أطلقت سلسلةً من مبادرات التحول الرقمي، مما شجع السكان على اعتماد التقنيات الناشئة في مرحلة باكرة، وبالتالي، ساعد في تحقيق نموٍ ملحوظ في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قبل أن يساهم انتشار كوفيد-19 بتسريع وتيرة الاستثمارات في البنية التحتية لإدارة البيانات على مستوى العالم.

وعززت الإمارات مكانتها كمركزٍ للابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الاستفادة من موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية عالمية المستوى وإمكانات الاتصال القوية والبيئة الداعمة للأعمال. ويُسهم الازدياد الملحوظ في عدد الشركات العالمية التي تفتتح مقارّها في دبي وأبوظبي في جذب المواهب الجديدة والتقنيات المتطورة إلى المنطقة.

ويستقطب جيتكس هذا الأسبوع نخبةً من رواد الابتكار من جميع أنحاء العالم في مركز دبي التجاري العالمي، تحت عنوان “بناء مستقبلٍ رقمي واعد معاً”. وتُعدّ الفعالية السنوية بمثابة قاعدة انطلاق للجهات الفاعلة لتعزيز القدرات التقنية في المنطقة والمساهمة في تلبية متطلبات عشاق التقنيات الرقمية.

ويُسجّل جيتكس حضور شركات التكنولوجيا الأيرلندية، والتي يتعاون العديد منها مع شركاء محليين في الإمارات وسائر أنحاء المنطقة نظراً لتوافق الرؤى حول الابتكار في مجموعة من القطاعات.

ونشأت العديد من شركات التكنولوجيا في أيرلندا في منطقة التكنولوجيا الشهيرة في دبلن، والمعروفة محلياً باسم أحواض السيليكون. وتركز الحوارات الشبابية متعددة اللغات في الفعالية على الخطط والشركات الناشئة وأماكن الاجتماعات والنشاطات اليومية وأصحاب الأفكار المبتكرة. كما يجمع قطاع التكنولوجيا الحيوي العديد من الجهات الرائدة عالمياً في هذا المجال، ويجعل من أيرلندا مركزاً للابتكار التكنولوجي. وتسير أيرلندا على خطى الإمارات مع تزايد اعتماد العالم على التقنيات، في اعتماد استراتيجية اقتصادية وطنية تتمحور حول الابتكار التكنولوجي من خلال تقديم منتجات وخدمات مبتكرة في قطاع مزدهر يشهد تنافساً عالمياً.

تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس: الركيزة الأساسية في نجاح الثورة الصناعية الرابعة

يزداد التوجه نحو الابتكار التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط مدعوماً بالأهداف الوطنية التي أطلقتها الإمارات والسعودية وقطر وعُمان، والتي شجعت خلال السنوات الأخيرة على زيادة الاستثمار في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة لدورها في دعم رؤيتهم حول الحوكمة الإلكترونية، والمدن الذكية، والجيل التالي من مؤسسات الرعاية الصحية والتعليم، وحلول التنقل الذكية.

وسارعت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى اعتماد الخدمات السحابية، وتسعى الآن إلى بناء مستقبل يعتمد تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، حيث يتصدر مشغلو الاتصالات المشهد من خلال الاستثمار التجاري لخدمات تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس.

وتلعب الشركات الأيرلندية الرائدة في مجال الابتكار دوراً أساسياً في تمكين هذه الأهداف الوطنية، إذ توفر شركات مثل زونيسون أجهزةً متكاملة ومنصةً فريدة لإدارة البرمجيات كخدمة، إضافة إلى تطبيقات الهواتف المحمولة لشركات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط. وأعلنت الشركة، التي تتخذ من دبلن مقراً لها، عن توقيع اتفاقية مع شركة الاتصالات السعودية، المزود الرائد لخدمات الاتصالات في السعودية، لتطوير وتوفير أحدث برمجيات المنزل الذكي وتقنيات الاتصالات المتطورة لصالح شركة الاتصالات الرائدة حصرياً.

كما ساهمت أوبرن، الشركة الأيرلندية الرائدة ذات السجل الحافل بالنجاح مع شركات الاتصالات في المنطقة، في تقديم حلول فريدة ومبتكرة للتحكم بالهواء وتبريد أنظمة الاتصالات الموفرة للطاقة، والتي تتيح للمشغلين تحقيق وفورات سنوية بنسبة تتجاوز 50% من تكاليف التبريد في مختلف الظروف المناخية، مما يحقق وفورات مالية كبيرة مع توفير مستوى عالٍ من التبريد الضروري للحفاظ على الأداء الأمثل للشبكات.

الذكاء الاصطناعي: مجال رئيسي للنمو

أصبحت المنطقة سوقاً مربحةً للجهات الرائدة عالمياً في مجال توفير حلول علم البيانات وتعلّم الآلة مع تزايد استخدام الشركات في الشرق الأوسط للنماذج القائمة على السحابة. وانتشرت التقنيات الأيرلندية المبتكرة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت الاستثمارات في الأنظمة القائمة على البرمجيات نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة.

فعلى سبيل المثال، اعتمدت الشركات الرائدة في المنطقة على برنامج حوكمة البيانات الأيرلندي جيت فيزيبلتي، والذي يستخدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتصنيف وتأمين المستندات والرسائل الإلكترونية في الوقت الفعلي وتوفير تقييمات المخاطر والامتثال، إلى جانب فرض تدابير حماية على البيانات الهامة.

وتساهم المبادرات الذكية في الإمارات والانفتاح على التعاون وتعزيز البنية التحتية لإنترنت الأشياء، في تسهيل نمو الاقتصاد المستقبلي الذكي القائم على المعرفة والمدعوم بالابتكار والبحث والعلوم والتكنولوجيا.

وتستثمر الإمارات فرص تنمية الاقتصاد الرقمي، مما يساهم في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة، بالإضافة إلى إنجاز التحول الرقمي في المنظومة التكنولوجية المزدهرة في الدولة، والذي سيدعم المواهب المحلية الصاعدة ويستقطب مواهب التكنولوجيا الرائدة في العالم.

وتشير تقديرات شركة برايس ووتر هاوس كوبرز إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستساهم بمفردها بحوالي 320 مليار دولار من إجمالي الاقتصاد في الشرق الأوسط، وقد سجّلت الإمارات بالفعل تقدماً هاماً وبارزاً في هذا المجال. وبصورة مشابهة لأحواض السيليكون في أيرلندا، تُبدي المنطقة استعداداً لتطوير الاقتصاد الرقمي، مما يسهم في توفير مزيدٍ من الفرص وتحقيق الأهداف المرجوّة. ويحمل المستقبل فرصاً كبيرةً للشركات الأيرلندية للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف الطموحة من خلال التعاون مع شركاء محليين، ما يضمن للجميع تحقيق المكاسب.

محمد شاهين، مستشار التسويق الأول لدى إنتربرايز أيرلندا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الوكالة الحكومية الأيرلندية المخصصة للتجارة والابتكار.