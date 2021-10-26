لأول مرة، قيمة شركة تسلا تقفز لتريليون دولار بعد صفقة مع هيرتز

ارتفع سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية “تسلا”، الاثنين، بنسبة 5% وتم تداوله فوق مستوى 950 دولارا للسهم، بعد طلب شركة للسيارات المستأجرة 100 ألف سيارة كهربائية من تسلا.

ووصفت هذه الصفقة بأنها تهدف لتعزز طموحات رائدة صناعة السيارات الكهربائية في أن تصبح صاحبة أعلى المبيعات في صناعة السيارات بكاملها على مدار السنوات العشر المقبلة.

شركة «هيرتز جلوبال هولدنجز» العملاقة لتأجير السيارات تقدمت بطلب لشراء 100 ألف سيارة من طراز «تسلا»، في خطوة أولى طموحة لإعادة هيكلة السوق وتحويل أسطولها من السيارات المستأجرة إلى الكهربائية، وذلك بحسب ما أوردته «بلومبيرج».

وتُعد الصفقة أكبر عملية شراء للسيارات الكهربائية على الإطلاق، وتمثل حوالي 4.2 مليار دولار من العائدات للصانع الأمريكي «تسلا». هذا ومن المقرر تسليم السيارات خلال الأشهر ال 14 المقبلة لتكون متاحة للاستئجار في مواقع «هيرتز» داخل الأسواق الأمريكية الرئيسية وأجزاء من أوروبا في ذلك الوقت. كما شرعت «هيرتز» ببناء بنيتها التحتية الخاصة لمحطات الشحن لتمكين العملاء من الوصول السريع والسهل لخدماتها.

وتعد خطة التحول نحو السيارات الكهربائية، والتي ستشمل في النهاية جميع سيارات وشاحنات «هيرتز» حول العالم والتي يبلغ عددها نصف مليون مركبة تقريباً، أولى المبادرات الكبيرة للشركة منذ خروجها من أزمة إفلاس ضربتها في يونيو /حزيران الماضي. وتشير الخطة أيضاً إلى أن المالكين الجدد للشركة عازمون على إحداث تغيير جذري في صناعة يهيمن عليها عدد قليل من اللاعبين الكبار.

وتدخل تسلا بذلك نادي الشركات التي تبلغ قيمتها السوقية تريليون دولار وما فوق والذي يضم “أرامكو” و”مايكروسوفت” و”أبل” و”ألفابيت” (غوغل) و”أمازون” و”فيسبوك” بحسب رويترز.