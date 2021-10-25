بيوند ليميتس تطلق حلول متقدمة للذكاء الاصطناعي لأول مرة في أديبك 2021

أعلنت شركة بيوند ليميتس الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي للمؤسسات والصناعات، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2021” لأول مرة على الإطلاق، حيث ستعرض مجموعتها من منتجات وحلول الذكاء الاصطناعي المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي الإدراكي.

وستستعرض الشركة خلال الحدث كيف يستطيع الذكاء الاصطناعي الهجين والذي يجمع بين تقنيات تعلم الآلة والمعرفة البشرية، تعزيز وتحسين عملية صنع القرار ومساعدة الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في المنطقة على مواجهة التحديات الأكثر صعوبة وتمكينها من تحسين الأداء وتعزيز الكفاءات وتحسين التكاليف.

وتأتي مشاركة بيوند ليميتس تماشياً مع تركيز معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول هذا العام على الرقمنة وممارسات التصنيع الذكية، حيث يهدف حدث الطاقة الرائد عالمياً إلى تسليط الضوء على التقنيات المبتكرة والتحويلية التي يمكن أن تساعد قطاع الطاقة على استكشاف المزيد من الفرص وإضافة قيمة صناعية وإنتاجية، وذلك لرسم مستقبل الطاقة الذي سيضمن المرونة المستمرة ويوفر القيمة المستدامة في أعقاب جائحة كورونا.

وتعليقاً على الانطلاق الإقليمي الأول للشركة في مؤتمر أديبك، قال كينيث هابسون، المدير العام لشركة بيوند ليميتس في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “يمثل معرض ومؤتمر أديبك 2021 منصة قيّمة لشركة بيوند ليميتس لعرض تقنياتنا ونشر الوعي حول القيمة التي تجلبها تقنيات الذكاء الاصطناعي لأهم الشركات في مجال النفط والغاز بالمنطقة. ونتطلع إلى فرصة الاجتماع شخصياً مع أهم المؤسسات البارزة في القطاع وتبادل الحوار والأفكار حول التحول الرقمي المتسارع، وما يعنيه ذلك لمستقبل قطاع الطاقة والطرق المختلفة للاستفادة من الفوائد التحويلية لتقنية الذكاء الاصطناعي الإدراكي في دعم الشركات المهمة في القطاع”.

وأضاف كينيث: “تمتلك منطقة مجلس التعاون الخليجي ثقافة استثنائية للابتكار وتطبق استراتيجيات الذكاء الاصطناعي التي تمكّن التحول الرقمي لاقتصاداتها. وفي هذا السياق، تكرس بيوند ليميتس استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة لتعزيز القدرات البشرية وتحسين الأداء التشغيلي. وهناك الكثير من أوجه التآزر التي تُمكّن العديد من الشراكات مع الشركات المهمة التي نتطلع إلى استكشافها في القطاع بالمنطقة. ونشعر بفخر كبير بمشاركتنا في مثل هذا الحدث العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة ونتطلع إلى الترحيب بعملائنا وشركائنا”.

تجدر الإشار إلى أن مجموعة 42 (جي 42)، شركة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، قد شاركت مؤخراً في جولة تمويل كبيرة لدعم بيوند ليميتس لتوسيع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط ضمن أسواق أخرى واستكشاف أوجه التعاون بين الشركتين عبر تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة.

وصممت بيوند ليميتس حلول الذكاء الاصطناعي الهجينة لحل المشكلات المعقدة لدى القطاعات الأكثر تطلباً في العالم، لتحسين الرؤى التشغيلية وظروف التشغيل وتعزيز الأداء على كافة المستويات وزيادة الأرباح. وتقوم تقنية الذكاء الاصطناعي الإدراكي بتكرار عملية التفكير الشبيهة بالتفكير البشري من خلال الجمع بين التقنيات الرقمية مثل تعلم الآلة والمعرفة البشرية المضمنة لتوفير التوصيات الواضحة والموثوقة والقابلة للتفسير التي يمكن أن تتطابق مع الفهم المتعمق وخبرة التفكير البشري.

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