المملكة العربية السعودية تطلق برنامجاً تجريبياً للتقييم الذاتي

أعلنت مجموعة من المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية مؤخراً عن خطوات فاعلة تسلط الضوء على التقدم اللافت في مسيرة تعزيز الخدمات في مختلف القطاعات السعودية؛ كما أطلقت وزارة المالية السعودية في هذا الإطار مبادرتين رئيسيتين لتطبيق الممارسات المالية العالمية في القطاع الحكومي، إضافةً إلى مشروع الفوترة الإلكترونية، “فاتورة”.

وتُعد المملكة العربية السعودية إحدى أكثر الدول ابتكاراً في العالم من حيث تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين بحسب تقرير النضج الرقمي GovTech الصادر عن البنك الدولي، لذا تأتي هذه المبادرات بالتزامن مع مشاركتها في إكسبو 2020 دبي لاستعراض كفاءاتها الرقمية في جناحها الرسمي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، أشار بول أرنولد، المدير الإداري لشركة سوفرين في المملكة العربية السعودية، الشريكة لشركة سوفرين إيه إي آي، إلى عملية تسريع التحول الرقمي المستمرة في مختلف الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، قائلاً:

“أطلقت وزارة المالية السعودية مبادرةً لتطبيق أحدث الممارسات المالية العالمية في القطاع الحكومي بهدف تحسين كفاءته تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030. كما طرحت الوزارة برنامجاً تجريبياً للتقييم الذاتي في بعض المؤسسات الحكومية المختارة بعد إجراء دراسات ميدانية حول جدوى هذه الأدوات من خلال تقييم كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية ومستوى الشفافية وإجراءات الرقابة الشاملة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز إجراءات الرقابة المالية وتحسين الحوكمة والتحول بسلاسة نحو الأتمتة لتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية في هذا المجال”.

وأضاف: “ويمثل مشروع الفواتير الإلكترونية، فاتورة، أحد أبرز المبادرات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يساعد الاقتصاد السعودي بشكل أساسي في مكافحة التستر التجاري وتعاملات الاقتصاد الخفيّ التي تكلف المملكة العربية السعودية حوالي 400 مليار ريال سعودي (107 مليار دولار أمريكي) سنوياً. كما يتيح المشروع للمشترين والبائعين نظاماً رقمياً لتمكين التبادل السلس ومعالجة الفواتير وإشعارات الائتمان والخصم. وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى تنفيذ البرنامج على مرحلتين، حيث تتطلب المرحلة الأولى إنشاء الفواتير والمذكرات الضريبية وتخزينها من خلال الأنظمة الإلكترونية المتوافقة والتي تحتوي على حقول البيانات الضريبية المطلوبة؛ في حين تركز المرحلة التالية على دمج دافعي الضرائب بشكل رقمي في النظام، مما يتيح سهولة الوصول إلى خدمات الفواتير الإلكترونية المناسبة”.

وتشير التوقعات إلى إتاحة هذه المبادرات التقدمية لسوفرين إيه إي آي تقديم خدمات وحلول أفضل لمن يتطلعون إلى دخول الأسواق في المملكة العربية السعودية أو توسيع نطاق أعمالهم الحالية فيها. وتسلط هذه المبادرات الضوء على كفاءة المملكة العربية السعودية في توفير العوامل المناسبة لازدهار الشركات بسهولة وشفافية مطلقة؛ في حين تهدف سوفرين إيه إي آي بدورها إلى تعزيز اقتصاد المملكة العربية السعودية من خلال خدماتها المتنوعة والمخصصة في السوق.