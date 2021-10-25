مصر تعاني عجزا مائيا من 90 في المئة من مواردها المتجددة

وأكد الوزير محمد عبد العاطي أن مصر تعتبر واحده من اكثر الدول تعرضا لتاثيرات التغيرات المناخيه من ارتفاع منسوب سطح البحر ولا والذي يعرض ثلث الدلتا للغرق وموجات الحراره العاليه هذا بالإضافة التحديات التي تواجه إيراد النهر النيل نتيجة إجراءات إحادية لإثيوبيا خصوصا فيما يخص من وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بدون الوصول لاتفاق قانون ملزم بشان قواعد وتشغيل الأحادي.

جاء ذلك، خلال كلمته في «الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه 2021»، بثها التلفزيون المصري الرسمي، أكّد فيها عبد العاطي أن مصر تواجه أيضاً «تغيراً في إيراد نهر النيل، نتيجة إجراءات أحادية، بخاصة في ما يخص ملء وتشغيل سد النهضة (الإثيوبي)، من دون الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم في ما يخص قواعد التشغيل».

وأضاف: «نعتمد على نهر النيل لتوفير 97 في المئة من احتياجاتنا المائية (…) مصر أعدت خطة قومية (2017 -2037) تكلفتها بين 50 و100 مليار دولار لمواجهة تحديات إدارة المياه».

وفي وقت سابق، اليوم، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمة أمام الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه، إن بلاده تتطلع إلى التوصل لاتفاقية ملزمة بشأن سد «النهضة» الإثيوبي في أقرب وقت.

وأوضح: «نتفهم أهداف إثيوبيا التنموية لكن من دون أن يسبب السد ضرراً لمصر والسودان»، معتبراً أن «أزمة المياه إحدى التحديات الدولية الملحة لعدة أسباب أبرزها إنشاء مشروعات مائية غير مدروسة».

يذكر أن وزير الري المصري محمد عبد العاطي أكد أن مليون أسرة مصرية ستتضرر بسبب تخزين إثيوبيا مليار متر مكعب من المياه في سد النهضة.

وقال عبد العاطي في تصريح لقناة “صدى البلد” المصرية، إن نصيب الفرد في مصر من المياه حاليا 500 متر مكعب سنويا ومن 10 سنين كان 800 متر ومن 20 سنة كان 1000 متر.

وأضاف أنه إذا استمرت الزيادة السكانية حتى عام 2030، بهذا المعدل سيكون نصيب الفرد أقل من نصف الكمية الحالية.

وحذر من تحديات صعبة وخصوصا أمام الدول النامية، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية بين هذه التحديات.

وفي تصريح آخر لقناة TEN قال: “هناك موجات جفاف قادمة خلال الفترة المقبلة، والتمويل من أكبر التحديات التي تواجه أزمة المياه، حيث يحتاج العالم من 150 إلى 200 مليون دولار يجب توافرها لمواجهة تحديات التغيرات المناخية”.

وتابع أن “الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما بالغا لملف المياه، ونسبة الفرد من المياه في مصر وصلت إلى 500 متر مكعب سنويا بسبب الزيادة السكانية”.

ولفت إلى أن المنظمات الدولية أعلنت أن مصر من الدول الرائدة في مجال إدارة المياه، كما أن الدولة تعيد استخدام المياه ويتم تدوير 20 مليار متر مكعب منها.

وأردف قوله: “كفاءة المياه المعالجة في مصر هي الأعلى، والعالم يتجه الآن إلى إعادة معالجة المياه لمواجهة الطلب”.

وتابع: “سنشرك الفلاحين في ندوة بأسبوع المياه لعرض تجربتهم في نظم الري الحديثة، وقد تم الاستعانة بشركات مصرية لتطبيق تكنولوجيا الزراعة في السعودية”.

وأوضح أن تكلفة تحلية متر المياه من البحر الآن 30 سنتا بعد أن كانت دولارين، وأن مصر تقوم بتعظيم كل نقطة ماء والاستفادة منها.