محرر في الموقع by محرر في الموقع

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بـ 236 مليار دولار، إيلون ماسك يصبح أغنى رجل في العالم

ثروة إيلون ماسك وصلت إلى 236 مليار دولار، حيث تقدم بذلك على جيف بيزوس من أمازون بصفته أغنى شخص في العالم

محرر في الموقع by محرر في الموقع
بـ 236 مليار دولار، إيلون ماسك يصبح أغنى رجل في العالم
بـ 236 مليار دولار، إيلون ماسك يصبح أغنى رجل في العالم

وزادت ثروة إيلون ماسك الشخصية الضخمة بعد بيع الأسهم في سبيس إكس  SpaceX ، بالإضافة إلى الأداء القوي لسهم شركته تسلا  مع توقعات المستثمرين بأن الشركة التي يقودها إيلون ماسك  تستطيع التغلب على أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التي تؤثر بشدة على شركات صناعة السيارات.

وارتفع سعر سهم تسلا اليوم بنسبة 7ر1% إلى 61ر859 دولار،  ليرتفع بأكثر من 50% من مستواه المنخفض يوم 8 مارس الماضي وكان 563 دولار للسهم.

وأشارت وكالة بلومبرغ إلى زيادة ثروة ماسك في أعقاب  وصول السهم إلى هذا المستوى اليوم بعد ثمانية أسابيع من الارتفاع وهي أطول فترة ارتفاع مطرد للسهم منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

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