الربيعة وزيراً للحج والعمرة

(رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرا ملكيا بإعفاء الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة من منصبه كوزير للصحة وتعيينه وزيرا للحج والعمرة.

كما أصدر الملك سلمان أمرا بإنشاء هيئة لتطوير مناطق ينبع وأملج والوجه وضباء، على أن يكون مجلس إدارة الهيئة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفقا لما نقلته وسائل الإعلام.

ومن جهته علق وزير الصحة السعودي السابق توفيق الربيعة على قرار إعفائه من منصبه وتعيينه وزيرا للحج والعمرة.

وقال الربيعة في تغربدات على حسابه في موقع تويتر، مساء اليوم الجمعة: “أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالشكر والامتنان على الثقة الملكية”.

وأضاف وزير الحج والعمرة الجديد: “يسعدني ويشرفني خدمة ضيوف الرحمن. وأسأل الله التوفيق في هذه الخدمة العظيمة”.