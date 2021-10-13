طرح فرص استثمارية في تبوك

طرحت أمانة منطقة تبوك 9 فرص استثمارية في مواقع متعددة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص” https://furas.momra.gov.sa.

وأوضحت الأمانة أن الفرص المطروحة تتضمن مواقع لإقامة فندق ومجمع تجاري على طريق الملك عبدالله، ومواقف ذكية للسيارات، وموقع لإقامه نشاط للدراجات الهوائية، ومواقع متفرقة لإقامة نشاط للوحات الإعلانية، وكشك على طريق الملك فهد.

ودعت أمانة منطقة تبوك المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.

تعلن #أمانة_منطقة_تبوك عن طرح عدد من المزايدات لعام ١٤٤٣هـ وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي #فرص التطبيق:https://t.co/676Xu3ONYD

الموقع الالكتروني:https://t.co/Zogzd9rFLY pic.twitter.com/5OfMKXxV16 — أمانة منطقة تبوك (@tabukm) October 11, 2021