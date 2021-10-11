إيطاليا تدشن مشروعا لإنقاذ التراث الثقافي في معرض إكسبو دبي

وتصدرت إيطاليا بالفعل عناوين الأخبار بجناحها في إكسبو دبي 2020 الذي افتُتح مطلع الشهر بعد تأجيل لمدة عام بسبب الجائحة.

ويتوسط الجناح الإيطالي نسخة من تمثال داوود (ديفيد) لمايكل أنجلو، وجرى نحت هذه النسخة باستخدام أحد أكبر الطابعات ثلاثية الأبعاد في العالم حيث اعتمدت على 40 ساعة من المسح الرقمي للتمثال الرخامي الأصلي الذي يعود للقرن السادس عشر والموجود في فلورنسا.

وقالت جرازيا توتشي، أستاذة الهندسة بجامعة فلورنسا، إن هذا النموذج مثال على نوع العمل الذي سيعززه المركز.

وأضافت توتشي، التي سترأس المركز، “كالتماثيل البوذية في مدينة باميان (في أفغانستان) أو قوس النصر في تدمر (في سوريا)، تراثنا الثقافي في خطر. خطر من الطبيعة وكذلك من البشر”.

وتابعت، متحدثة في تدشين المشروع اليوم الأحد، إنه من الضروري الحفاظ على التراث للأجيال القادمة وإيطاليا ستشارك “أفضل التكنولوجيات” من أجل تدريب محترفين من أنحاء منطقة البحر المتوسط لصيانة ورقمنة واستعادة الأشياء والمواقع التي يمكن أن تضيع بسبب العنف.

وسيتم خلال الأسابيع المقبلة إطلاق دورات تتضمن جلسات عبر الإنترنت وأخرى شخصية وسيظل مركز التدريب المهني المتقدم لرقمنة وإعادة بناء التراث الثقافي في الجناح الإيطالي بعد انتهاء المعرض العالمي في مارس آذار.