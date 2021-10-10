شركات بريطانية تستعد للاستفادة من استثمار سعودي بنادي نيوكاسل

وقالت الشركة في بيان صحفي أنه منذ بدء محادثات الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي من قبل تحالف يتزعمه صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، أطلقت شركة “مونتاغو غلف” خدمة الكونسيرج الفاخرة لتلبية احتياجات عملائها من دول مجلس التعاون الخليجي من المشاريع التجارية والاستثمارات العقارية وخدمات الحماية الشخصية، هذا فضلاً عن التعريف بفرص الاستثمار الفريدة والمتاحة في منطقة شمال إنجلترا.

ومنذ ذلك الحين، عكفت الشركة على العمل الدؤوب مع رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية للتعريف بالمدينة والمنطقة المحيطة بها، وربط هؤلاء الأشخاص بجهات الاتصال الرئيسة هناك وإطلاعهم على كافة الفرص الاستثمارية المتوفرة في هذا الجزء المهم من إنجلترا والشراكات التجارية المتاحة في منطقة الشمال الشرقي.

يعتمد فريق العمل في شركة “مونتاغو غلف” على قاعدة اتصال وتواصل مميزة وخبرات تمتد على مدى أكثر من 12 عامًا في مجال الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، يسخرها لتقديم مختلف الخدمات التي تلبي احتياجات عملاء الشركة من كبار الشخصيات. إذ يحرص فريق العمل في الشركة على تقديم خدمات بمعايير غير مسبوقة وبمجالات عدة ومتنوعة، لعل أبرزها يتمثل في كل من خدمات السفر والأعمال والعلاقات وتأمين التواصل مع شركاء الأعمال المحتملين، بالإضافة إلى إحاطة عملاء الشركة بكل المستجدات فيما يتعلق بمختلف الأحداث الرياضية الخاصة وتأمين تواصلهم مع القائمين عليها، وكل ذلك مصمم بعناية فائقة للارتقاء إلى متطلبات عملاء “مونتاغو غلف” في الشرق الأوسط.

ومع التحول الأخير في توجه المستثمرين من جنوب إنجلترا ولندن نحو هذه المنطقة المهمة من إنكلترا، برز دور شركة “مونتاغو غلف” باعتبارها المزود الوحيد لمختلف الخدمات في منطقة شمال إنجلترا للعملاء القادمين من منطقة الشرق الأوسط الذين يتطلعون إلى توسيع نطاق أعمالهم في المنطقة. وفي ظل وجود علاقة طويلة الأمد بين منطقة شمال إنجلترا ودول مجلس التعاون الخليجي، كان لا بد من تكريس الاهتمام على مدينة نيوكاسل الإنجليزية.

وفي معرض تعليقه على ذلك، صرح راسل هاوز، الشريك المؤسس في شركة “مونتاغو غلف”: ” باتت منطقة شمال إنجلترا تشهد في الآونة الأخيرة اهتماماً متزايداً وملحوظًا من قبل مستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، ولعل ذلك مرده بعض الشيء إلى الاستحواذ على أندية كرة القدم الممتازة في تلك المنطقة. تقدم “مونتاجو غلف” حاليًا للمواطنين الخليجيين خدمة كونسيرج شاملة ومخصصة لتلبية الاحتياجات الخاصة بنمط الحياة والتعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة”.

وأضاف هاوز: ” منذ عام 2008، وتحديداً منذ قيام صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بشراء نادي مانشستر سيتي والاستحواذ الحالي على نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، عكفنا على تكريس جهودنا لتلبية الاهتمام المتزايد بالاستثمار في منطقة شمال إنجلترا. إذ ساهمت الفرص المتاحة وقصص النجاح في منطقة الشمال في تحويل وجهة الاستثمارات القادمة من الشرق الأوسط إلى خارج العاصمة الانجليزية لندن. ولذلك، فقد أطلقنا في “مونتاغو غلف” خدمة كونسيرج لتعزيز التواصل بين دول مجلس التعاون الخليجي وشمال إنجلترا وتقديم حلول متميزة تلبي كافة الاحتياجات في هذا الإطار. وبما أنها تعمل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2008 من خلال فريق بريطاني متميز، تحظى “مونتاغو غلف” بمعرفة راسخة وخبرة كبيرة واطلاع واسع على كلا المنطقتين، ولذلك فهي تعد بلا ريب البوابة الرسمية لمنطقة الشمال الإنجليزي من جهة الشرق الأوسط “.

واختتم هاوز حديثه بالقول: “لا ريب في أن منطقة شمال إنجلترا تحظى بأهمية بالغة لدينا وتتمتع، في الوقت عينه، بمكانة خاصة للغاية في قلوبنا جميعاً. ومن هنا، نريد لعملائنا في دول مجلس التعاون الخليجي أن يطلعوا على كل المقومات التي تحظى بها تلك المنطقة واستكشافها بالاعتماد على معرفتنا الشخصية الراسخة والتي ترتقي إلى حجم توقعاتهم، ونحن نفخر بامتلاكنا لشبكة فريدة وحصرية تغطي كامل منطقة الشمال الانجليزي”.

من خلال هذه الشبكة، تقدم خدمة الكونسيرج من شركة “مونتاغو غلف” خدماتها إلى المهتمين بقطاع الرفاهية من خلال عروض عالمية وفريدة من نوعها تتوافق ومتطلبات كل فرد على حدة وترتقي إلى طموحاته. كما تقدم “مونتاغو غلف” العديد من الخدمات، بما في ذلك شراء العقارات وتأجيرها، والاستشارات التجارية، وخدمات الأمن الشخصي، والخدمات الرياضية، وخدمات المساعدة فيما يتعلق بالأشياء ذات الصلة بالسيارات، وتخطيط الرحلات، والتخطيط لمختلف الأحداث والفعاليات الاجتماعية، وإدارة وسائل الإعلام، وإدارة نمط الحياة.