اتفاق على 15% حدا أدنى للضريبة على الشركات متعددة الجنسيات

ويتضمن الاتفاق قيام البلدان بفرض ضريبة لا تقل عن 15 % على الشركات متعددة الجنسيات، وهو إصلاح كبير للقواعد القائمة التي طالما تعرضت للانتقاد باعتبارها تشجع على التهرب الضريبي.

وتعرضت الشركات الدولية لانتقادات متزايدة لاستخدامها الوسائل القانونية لتحويل الأرباح في جميع أنحاء العالم من أجل دفع أقل قدر ممكن من الضرائب، وكثيرا ما يوجه غضب في الولايات المتحدة لشركات التكنولوجيا العملاقة مثل أمازون وغوغل.

وطالبت سويسرا، بمزيد من الوقت فيما يتعلق بالموقف القانوني قبل تطبيق الإجراءات الضريبية الجديدة، وذلك بعد أن أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن التوصل لاتفاق بشأن الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات.

وقالت وزارة المالية في بيان إن سويسرا تطالب بأخذ مصالح الاقتصادات الصغيرة القوية في الاعتبار عند التنفيذ وبضمان الوضوح في الموقف القانوني بالنسبة للشركات المعنية بالأمر، مضيفة أنه لن يكون من الممكن تطبيق القواعد الجديدة بحلول 2023 الذي ترتئيه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

في غضون ذلك، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن الاتفاق الذي تم التوصل له فيما يتعلق بتحديد حد أدنى عالمي لضرائب الشركات يبلغ 15 بالمئة سيضمن أن عمالقة القطاع الرقمي سيدفعون قسما عادلا من الضرائب في الدول التي يحصلون فيها على دخل.

وأضاف في بيان بثه التلفزيون «هذا الاتفاق يفتح الطريق أمام ثورة مالية حقيقية».

من جهة أخرى، وصفت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين اتفاقا عالميا تم التوصل إليه اليوم الجمعة يضمن أن تدفع الشركات الكبيرة نسبة ضرائب بحد أدنى 15 في المئة على الأقل بأنه نصر للأسر الأميركية وكذلك لمجتمع الأعمال الدولي.