أرامكو تنظر في طرح أسهم قطاع بيع الوقود بالتجزئة للاكتتاب العام

ولفتت الوكالة إلى إن الحديث عن الطرح العام الأولي لشركة الوقود مازال في مراحله الأولى، وقد تقرر أرامكو في النهاية عدم تنفيذ هذه الخطوة.

كانت أرامكو قد أسست في عام 2018 شركة منفصلة لتجارة الوقود والزيوت بالتجزئة بهدف توسيع أنشطتها في مجال تصنيع وتسويق المنتجات النفطية. وفي العام التالي وافقت أرامكو على إنشاء سلسلة محطات وقود سعودية بالاشتراك مع شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنيرجي.

وفي تقريرها السنوي للعام الماضي قالت أرامكو إنها “تطور استراتيجية لقطاع التجزئة ستركز فيما بعد على تعزيز وجودها في المملكة على أن تصبح واحدة من الشركات العالمية الأساسية في مجال تجزئة الوقود على مستوى العالم فيما بعد”.