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ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأعلى مستوياتها في 10 سنوات

كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» اليوم الخميس، أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر لتبلغ ذروة عشر سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار الحبوب والزيوت النباتية.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأعلى مستوياتها في 10 سنوات
ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأعلى مستوياتها في 10 سنوات

ورفعت المنظمة، ومقرها روما، كذلك قليلاً توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2021 إلى مستوى قياسي عند 2.8 مليار طن من 2.788 مليار طن في تقديرات الشهر الماضي. لكنها قالت إن هذه التوقعات القياسية تظل أقل من الاستهلاك المتوقع.

وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يرصد الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأكثر تداولاً، 130 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، وهي القراءة الأعلى منذ سبتمبر 2011، بالمقارنة مع القراءة المعدلة لشهر أغسطس عند 128.5 نقطة.

وكانت قراءة شهر أغسطس السابقة 127.4 نقطة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار 32.8 بالمئة في سبتمبر.

وارتفعت أسعار السلع الزراعية بشدة العام الماضي، مدفوعة بضعف المحاصيل والطلب القوي من الصين.

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