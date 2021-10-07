سيرا تختتم جولة جمع التمويل الأولى لصالح “سوار” بمبلغ 28 مليون ريال

تجمع الشراكة الجديدة بين قدرات شركة “سوار” الفائقة على فهم رؤى العملاء وإمكاناتها المتقدمة لتطوير المنتجات، مع مزايا منصة “سيرا” المتخصصة في تحليلات العملاء وشبكتها الواسعة للتوزيع. وستثمر هذه الشراكة المتينة بين الجانبين في تأسيس منصة مثلى لدعم نمو كل منهما في المستقبل.

وفي هذا السياق، أكد ماجد النفيعي الرئيس التنفيذي في مجموعة “سيرا” على أن الواقع الجديد الذي فرضته الجائحة دفع العملاء للاعتياد على طلب الطعام وتناوله في منازلهم، مرجحاً استمرار هذا التوجه الجديد حتى بعد الجائحة. وأضاف: “يسرنا قيادة الجولة الأولى لجمع التمويل لصالح ’سوار‘ بنجاح، لاسيما وأنها شركة ناشئة مبتكرة وسريعة النمو ذات خبرة كبيرة في تقنيات طلب الطعام. وبهذا فإن انضمامها إلى أسرتنا سيعزز من قدرتنا على مواكبة الواقع الجديد ضمن سوق الوجبات الجاهزة في المملكة العربية السعودية”.

وأضاف لؤي الناهض الرئيس التنفيذي لشركة “سوار”: “يسعدنا نجاح مجموعة ’سيرا‘ بقيادة الجولة الأولى لتمويل شركتنا باعتبارها مستثمرًا رئيسيًا فيها، وسيثمر هذا النجاح بدعم خطط نمو وازدهار أعمالنا. وستمكننا علاقة الشراكة الاستراتيجية مع المجموعة من الوصول إلى مواردها وقدراتها البحثية والتنموية، والاستفادة من خبراتها الراسخة على مدار سنين طويلة لدفع عجلة خطط نمونا. وبما ينسجم مع أهداف رؤية 2030، نؤكد على مضينا قدمًا في مساعينا الدؤوبة لتلبية الاحتياجات المتنامية في الأسواق وتلبية تطلعات الجيل الجديد من العملاء عبر إنشاء محفظة فريدة من المنتجات التي تقدم أفضل تجارب تناول الطعام من نوعها في المملكة العربية السعودية بأسلوب عصري قائم على أحدث التقنيات”.