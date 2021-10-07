إيه بي بي تعرض الرؤية المستقبلية للاستدامة والمدعمة بحلول الكهرباء والأتمتة خلال معرض إكسبو 2020 دبي

تحتفل شركة إيه بي بي بمرور 45 عاماً من النجاح في الدولة بالتزامن مع افتتاح دولة الإمارات أبوابها أمام العالم لحضور معرض إكسبو 2020 دبي. وتلتزم الشركة بتطوير المشاريع التحويلية في دولة الإمارات من خلال حلول الكهرباء والروبوتات والأتمتة وتقنيات الحركة.تتميز “إيه بي بي” بتراثها السويدي العريق، وستحتفل بنجاحها الطويل وتعرض توقعاتها المستقبلية كشريك رسمي لجناح السويد في معرض إكسبو 2020 دبي، حيث ستقدم تقنياتها الرائدة في القطاع وتلك الضرورية لبناء مجتمع ذكي. ومن المقرر أن تسلط الضوء على ابتكاراتها تحت شعار الجناح “الابتكار المشترك مفتاح الإبداع”، والتي تضم روبوت معدّل ومخصص يساعد في تحويل النفايات البلاستيكية إلى أثاث.

وستحتفل الشركة بذكرى تأسيس “إيه بي بي” في 13 ديسمبر مع أهم التنفيذيين وأبرز شركائها وعملائها وموظفيها. وستنضم أيضاً إلى احتفالات يوم السويد في معرض إكسبو 2020 دبي بتاريخ 15 ديسمبر. وسيتمكن المسافرون الذين يسافرون عبر مطار دبي الدولي ومترو دبي خلال معرض إكسبو 2020 دبي الذي يستمر لستة أشهر من التعرف على طريقة تقديم شركة “إيه بي بي” لمبادرة العلامة “لنخطّ المستقبل معاً”.

ومن جانبه قال بيورن روزنغرين، الرئيس التنفيذي لدى شركة إيه بي بي: “نودّ أن نهنئ القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة على الافتتاح الناجح لمعرض إكسبو 2020 دبي. ونلتزم في شركة إيه بي بي بمواكبة التطلعات المستقبلية للبلدان التي ندير عملياتنا فيها، ونتطلع إلى تعزيز نمو علاقاتنا مع الهيئات العامة والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وأضاف: “بصفتنا شريكاً في مجال التطور بدولة الإمارات لأكثر من أربعة عقود، ندرك الحاجة الماسة إلى الابتكار المستمر والاستفادة من أفضل مزايا الكهرباء والأتمتة لمساعدة الدولة في الحفاظ على مكانتها الرائدة في المشهد العالمي. ونتطلع إلى الالتقاء بصناع القرار في معرض إكسبو 2020 دبي، والعمل معاً لوضع حلول للتحديات الراهنة وصياغة مستقبل أكثر ذكاءً.

إنجازات بارزة على مدى 45 عاماً

ركز أول تعاون هام لشركة “إيه بي بي” في دولة الإمارات على تمكين الإمداد الفعال للمياه المحلاة. ومع ازدياد الاستثمارات بالمشاريع الكبيرة في دولة الإمارات، بدأت “إيه بي بي” لاحقاً بدعم أتمتة مطار دبي الدولي وتشغيل نخلة جميرا في دبي.

ونظراً لخبرتها بتشغيل محطات المترو على مستوى العالم، بما في ذلك مترو دلهي وخطوط مترو قوانغتشو وشنتشن، تم اختيار “إيه بي بي” لتشغيل مترو دبي، أول نظام مترو آلي في الشرق الأوسط. وشهدت الشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) تصميم “إيه بي بي” وتركيبها لأنظمة التحكم والمراقبة في المحطات الفرعية لمحطات المفاتيح الكهربائية المعزولة بالغاز لمترو دبي.

كما قامت “إيه بي بي” أيضاً بتثبيت أنظمة الطاقة الكهربائية للحفاظ على استمرارية عمل أطول مبنى في العالم على مدار الساعة. ويتميز برج خليفة بأعلى محطة كهربائية فرعية في العالم، مما يمكّن فريق إدارة المنشأة بالمبنى من مراقبة إمدادات الطاقة عن بعد لـ400 حمولة كهربائية في الموقع، بما في ذلك 57 مصعد ونظام تكييف تبلغ قدرته 24 ميجاواط.

إيه بي بي (بورصة سويسرا: بورصة سيكس السويسرية) هي شركة تكنولوجيا رائدة عالميًا تسعى إلى تحول المجتمع والصناعة لتحقيق مستقبل أكثر إنتاجية واستدامة، ومن خلال ربط البرامج بملف مصادر الإمداد بالكهرباء والروبوتات والأتمتة والحركة، تدفع إيه بي بي حدود التكنولوجيا للأمام بغية الوصول إلى مستويات جديدة، وعطفًا على تاريخ التميز الذي يمتد لما يزيد عن 130 عامًا ، فنجاح إيه بي بي وراءه ما يقارب من 105000 موظف موهوب في أكثر من 100 دولة. www.abb.com

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