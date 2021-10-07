آفاق التجارة على مواقع التواصل الاجتماعي

تشهد التجارة على مواقع التواصل الاجتماعي نمواً متزايداً يسهم في تعزيز قطاع الأعمال المباشرة بين الشركات والمستهلكين، حيث تحوّلت مواقع مثل إنستجرام وفيسبوك وتيك توك إلى منصات تسوّق مفضّلة للمستخدمين. وتقدّر شركة إي ماركيتر قيمة هذا السوق بنحو 351 مليون دولار أمريكي في الصين وحدها، كما يسجّل مستويات نمو متسارعة في أوروبا والولايات المتحدة أيضاً.

ومن الطبيعي أن تقود العلامات التجارية الموجهة للمستهلكين هذا التوجه في قطاعات متنوعة، من بينها الأزياء والإلكترونيات الاستهلاكية ومستحضرات التجميل والديكورات المنزلية. ونستعرض فيما يلي أمثلة عن تجارب بعض العلامات التجارية العالمية المرموقة:

● بدأت علامتي ليفايز وتومي هيلفيغر في اختبار السوق من خلال إطلاق فعاليات تسوّق رقمية ومباشرة يستضيفها أبرز مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجدت فيها طريقةً مبتكرةً لاعتماد أدوات التكنولوجيا الناشئة وتقديم كل ما هو جديد.

● قدّمت علامة إستي لودر دروساً تعليميةً خاصة حول التجميل عبر خدمة البثّ المباشر، لتمنح المستهلكين وسيلةً لتعلّم تقنيات التجميل وشراء منتجات العلامة. وتدعو إستي لودر العملاء لمشاهدة حلقات البث المباشر الماضية من خلال صفحة أرشيف تضمّ جميع الدروس السابقة.

وتتميز سوق التجارة على مواقع التواصل الاجتماعي بإمكانات هائلة من شأنها تطوير سُبل التواصل بين العلامات التجارية والمستهلكين خلال تجربة التسوق. وتستعين العلامات التجارية بوسائل متنوعة خلال عروض التسوّق الرقمي المباشرة، بدءاً من الصور واستعراض المنتجات إلى جلسات النقاش مع مندوبي المبيعات، كما تجمع مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والمستخدمين المميزين وأمثالهم مع المتسوقين لتقديم خدمات ترتقي بمستقبل التجارة. وتطلق كوني تشان، من شركة آندرسن هورويتز، على هذه الظاهرة اسم التسوق الترفيهي (shopatainment)، وهو مزيج بين الترفيه والتجارة والمحتوى.

وتُعدّ التجارة على مواقع التواصل الاجتماعي إحدى السمات المميزة للعصر الحالي، وتشكل فرصةً لجميع أنواع الشركات للوصول إلى عملاء جدد ومنحهم تجارب تسوّق ممتعة وتلبي تطلعاتهم. وسيشكّل اعتماد هذا النوع من التجارة استراتيجيةً فعّالةً لسدّ النقص الحاصل في تجربة العملاء، والمتمثّل في الفرق بين توقعات المستهلكين من التسوق الرقمي ومدى قدرة العلامات التجارية في الوقت الراهن على توفير خدمات تلبي طموحات العملاء.

الاحتياجات غير المستوفاة في تجربة العملاء

يتطلّب تحقيق أفضل نموذج تسوّق تلبية الاحتياجات غير المستوفاة في تجربة العملاء، وهذا يستلزم من العلامات التجارية الابتعاد عن المفهوم الاستهلاكي وتعلّم أساليب استقطاب الجيل القادم من المستهلكين وتحويل المتابعين إلى عملاء. وتزداد حاجة العلامات التجارية إلى حجز مكان لها في هذا العالم الافتراضي وإيجاد السبل لتفعيل حضورها على منصات التواصل الاجتماعي في ظل النمو المتواصل لهذه المنصات.

ولكن، كيف يمكن للمتسوقين معرفة القنوات الأكثر فاعلية؟ وهل يمكن إضافة المزيد من القنوات دون الحاجة إلى موارد إضافية من تكنولوجيا المعلومات؟ إن حل هذه المشكلة في كلتا الحالتين يتمثّل في بناء العلاقات من خلال اعتماد نموذج استثنائي في تجربة العملاء.

ويكتفي معظم المستخدمين الأوائل في الوقت الراهن بإجراء عمليات تكامل مع الوسائط الاجتماعية لمرة واحدة فقط عبر قنواتهم الرقمية ومواقعهم الخاصة بالتجارة الإلكترونية. بينما تظهر عمليات تكامل أكثر تعقيداً تتعلّق بأنظمة إدارة المخزون ومعلومات المنتَج.

التغلب على تحديات التجارة على مواقع التواصل الاجتماعي

سترغب الشركات في المستقبل القريب برؤية حركة مبيعات مثالية وتفاعل سريع من قبل العملاء على منصاتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بدون الحاجة إلى مزيد من الدعم التقني. كما ستحتاج إلى طريقة متكاملة تماماً لإدارة المخزون وتطويره عبر القنوات الجديدة، إضافة إلى امتلاك وسائل مجدية لتوفير الاهتمام والدعم والمعلومات والمساعدة عبر كل منصة، بهدف تقديم أفضل خدمات ومنتجات إلى عملائها على الإنترنت. بينما ستبرز أهمية التحليلات الشاملة من مختلف القنوات وإدارة المحتوى كعامل حاسم في نجاح التجارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يحتاج عالمنا الحالي متزايد الترابط إلى منصة موحّدة لتجربة العملاء، تجمع التسويق والتجارة وتقدم الدعم اللازم، ضمن أساليب مبتكرة تمهّد الطريق لعصر جديد من التجارة على مواقع التواصل الاجتماعي.