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ملياري دولار ستجمعها نون بينها استثمارات من صندوق الاستثمارات العامة السعودي

نون ينوي جمع ما يصل إلى ملياري دولار من التمويل من المستثمرين بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، على مدى ثلاث إلى أربع سنوات، حيث يسعى للاستحواذ على شريحة أكبر من سوق التجارة الإلكترونية في الخليج.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
ملياري دولار ستجمعها نون بينها استثمارات من صندوق الاستثمارات العامة السعودي
ملياري دولار ستجمعها نون بينها استثمارات من صندوق الاستثمارات العامة السعودي

وقال محمد العبار مؤسس نون في وقت متأخر يوم الأحد، إن الاستثمارات من صندوق الاستثمارات العامة وغيرها ستستخدم لتحديث البنية التحتية والمساعدة في تسريع التسليم. وأضاف “سعداء بالتقدم الذي أحرزناه وتمويله”.تعمل نون في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، وتتطلع إلى التوسع في دول أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

أضاف العبار “أمامنا طريق طويل لنقطعه. هناك مجال كبير للنمو والكثير من البلدان يجب تغطيتها”.

وجمع العبار، الذي يمتلك 50% من نون بالاشتراك مع مستثمرين من القطاع الخاص الإقليميين الآخرين، مليار دولار من الداعمين بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، لإنشاء الشركة في عام 2016. ولديها الآن حوالي 4 ملايين مستخدم مع تسارع نموها اليومي مع التركيز على توصيل منتجات البقالة.

وقال العبار “حركة المرور تنمو على أساس شهري”. “إننا نتضاعف بسهولة كل عام ويزيد حجم تسليم الطرود 2.5 مرة تقريباً”.

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