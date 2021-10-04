إعصار “شاهين” يودي بحياة تسعة أشخاص على الأقل

(وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب)

وسبق ذلك الإعلان عن مقتل طفل كان فقد “في أحد التجمعات المائية المتشكلة بفعل الإعصار المداري”.

وعلقت رحلات الطيران وأغلقت المدارس مع هبوب الإعصار، حيث بلغت سرعة الرياح 120 كيلومترا في الساعة على الساحل الشمالي للبلاد، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وعلقت بعض الرحلات الجوية من مطار مسقط الدولي وإليه بسبب الإعصار، بحسب تغريدة لمطارات عمان “تجنبا لأي مخاطر قد تنجم عن التأثير المباشر” للأجواء المناخية.

وكانت السلطات العمانية أعلنت عن إجازة رسمية الأحد والإثنين. وأعلنت “اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة” تخفيض تصنيف “شاهين” إلى عاصفة استوائية.وخلت الشوارع تقريبا من المارة في العاصمة مسقط، فيما حاولت السيارات القليلة عبور السيول.

ونقلت وكالة أنباء مجلس الشورى الإيراني عن نائب رئيس المجلس علي نيكزاد قوله إن ستة أشخاص لقوا حتفهم في ميناء تشابهار في محافظة سيستان بلوشستان جنوب شرق البلاد.

وقال حاكم المحافظة حسين مودرس خياباني لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) إن “البنية التحتية بما في ذلك المنشآت الكهربائية والطرق تضررت”.

وأضاف أن مركز العاصفة كان على بعد 220 كيلومترا قبالة سواحل المحافظة.ومن جهتها، أعلنت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة أنها على “درجة عالية من التأهب” مع الحالة المدارية التي أشارت أنها قد تؤثر على بعض المناطق الساحلية الشرقية فيها.

وقد تعرض شمال عمان لأمطار غزيرة وبَرَد ورياح قوية في تموز/يوليو. وأسفر الإعصار “ميكونو” الذي اجتاح جزيرة سقطرى اليمنية وجنوب غرب سلطنة عمان، عن وفاة 11 شخصا في العام 2018.

وعمان التي يناهز عدد سكانها 4,6 ملايين نسمة، فتحت حدودها أمام السياح الأجانب الشهر الماضي بعد فرضها إغلاقا لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

والدولة الخليجية المعروفة بتراثها الغني وسواحلها وتضاريسها الخلابة، تضررت بشدة من انخفاض أسعار النفط العالمية منذ عام 2014 ومن تداعيات كوفيد-19 الاقتصادية.