10 طرق لتحقيق التنوع والمساواة والشمول

نظرًا لأن أكبر الشركات في العالم ومديريها التنفيذيين يتجهون بشكل متزايد إلى تبني دور قيادي جديد لتعزيز المساواة العرقية، فإنهم يواجهون سؤالاً محيرًا: ما هو الأسلوب الناجح؟ ورغم مرور عشرات السنين على انطلاق عمليات البحث، وتركيز الشركات المتزايد نحو تحقيق التنوع والمساواة والشمول على مدى السنوات القليلة الماضية، فإن العديد من المديرين التنفيذيين غير واثقين من الإجراءات الأكثر فعالية لتعزيز التنوع في التمثيل، أو تحسين الشعور بالاندماج، أو إحراز تقدم في تنمية المهارات الأخرى، أو تحقيق أهداف التنوع والمساواة والشمول.

ووصولاً لهذه الغاية، أعددنا تقريرًا مدعم بالأدلة، ويعتمد على مراجعة شاملة لأكثر من 100 مصدر بحثي، منها مؤلفات أكاديمية في المقام الأول، ويستند إلى تجاربنا في دعم عملائنا والتواصل مع قادة الفكر المتخصصين في التنوع والمساواة والشمول. ومن خلال هذه الدراسة، وضعنا قائمة تتضمن أهم الإجراءات الضرورية والقائمة على الأدلة

وفي النهاية، اخترنا 10 إجراءات جديرة باهتمامات واستثمارات أصحاب الشركات في الوقت الحالي:

• التعبير عن التزام المسؤولين في الشركات وإضفاء الطابع الرسمي على المساءلة

• اعتماد نهج المهارات أولاً لاستقطاب أصحاب المواهب

• تنويع مجموعات المواهب بالتركيز على الخبرات القائمة على العمل

• توفير أجور ومستحقات تدعم الأسرة

• نشر المسارات الوظيفية القائمة على المهارات

• تقديم تدريب طوعي بخصوص التنوع والمساواة والشمول للجميع

• الاستماع إلى تجارب الموظفين والتعلم منها

• استثمار الموارد في التدريب المتبادل ورفع مستوى المهارات

• استحداث برامج للإرشاد والرعاية

• بناء سلسلة توريد متنوعة

وأدى كل إجراء من الإجراءات المذكورة أعلاه إلى نتيجة إيجابية واحدة أو أكثر بالنسبة لأصحاب المواهب المتنوعة أو غير المكتشفة ضمن الشركة، ومنها:

• تحسين معدلات التوظيف والتعيين

• زيادة مستويات التمثيل في المؤسسة

• زيادة مشاعر الولاء والانتماء

• زيادة معدلات الاستبقاء والترقية داخل المؤسسة

درسنا أيضًا نطاق تنفيذ هذه الإجراءات، ودرسنا أبرز العقبات التي تحول دون تسريع تلك الإجراءات التي لم يتم تنفيذها على نطاق واسع بعد. وأجرينا تقييمًا لهذه الإجراءات ضمن إطار عمل يغطي جميع المجالات الأساسية للعمليات التجارية.

وكشف تحليلنا أيضًا أن نصف الإجراءات العشرة لم يتم تعميمها بعد على الرغم من البحث القوي الذي يدعمها، لذلك يجب على أصحاب العمل ترتيب هذه الإجراءات حسب الأولوية والبحث في سبل للتغلب على العقبات المحتملة أمام التنفيذ. أما الإجراءات المتبقية، فشائعة جداً، ولكن يجب أن تكون الشركات على دراية بالفروق الدقيقة المهمة من أجل تنفيذها بفعالية. ورغم أن العديد من أرباب العمل يمتلكون خبرة في هذه الإجراءات، إلا أن هناك طرقًا لربطها بشكل أكثر فعالية باستراتيجية التنوع والمساواة والشمول ومخرجاتها.

كيف يمكن لأصحاب العمل اتخاذ الإجراءات

سعى العديد من أصحاب العمل إلى تأكيد التزامهم بتحقيق التنوع خلال العام الماضي. وتبين لنا وجود العديد من الطرق الملموسة التي يمكن لأصحاب العمل الوفاء بتعهداتهم هذه من خلالها.

1- التواصل والتعلم: ادرس مسألة الانضمام إلى تحالف أعمال محلي أو وطني ملتزم بتبني إجراءات مثل تلك الموضحة هنا؛ حيث تشارك العديد من ائتلافات الشركات في جلسات تعليم الأقران، وتبادل المعرفة، وتطوير الأدوات، وتقدم المساعدة الفنية اللازمة للتنفيذ في بعض الحالات.

2- التقييم والاستثمار: اكتشف الإجراءات البارزة التي تساهم في تعزيز الاستثمار في شركتك. ورغم أن بعض هذه الإجراءات معترف بأنها قابلة للتطبيق على الشركات من جميع الأحجام وفي جميع القطاعات، إلا أن إجراءات التنوع والمساواة والشمول تبدو مختلفة في كل شركة، كما أن لكل شركة موقع مختلف في الرحلة نحو تطبيق التنوع والمساواة والشمول. ويظل السياق الفردي أساسيًا في تحليل ما يجب القيام به. ونحن نشجع بدورنا أصحاب الشركات على إجراء تقييم ذاتي يحدد مستوى التقدم المحرز نحو الأهداف بناءً على نظام لمعرفة الفرص واستكشاف طرق لتطبيق الإجراءات القائمة على الأدلة الموضحة هنا في مؤسساتهم.

3- القياس والتقرير: على غرار معظم استراتيجيات الأعمال، تأتي إجراءات التنوع والمساواة والشمول من خلات التعلم والتحسين المستمر. ولا يزال هناك الكثير لاكتشافه حول الأساليب الدقيقة لهذه الإجراءات الفعالة في تحقيق النتائج. ونشجع بدورنا أصحاب العمل على قياس نتائج كل تدخل بدقة، وإبلاغ الموظفين والباحثين وأصحاب العمل الآخرين، حيثما أمكن، بهذه النتائج للمساعدة في نشر المعرفة العملية في هذا المجال.

كيف يمكن للمستثمرين اتخاذ الإجراءات

يهتم المستثمرون بشكل متزايد ببيانات رأس المال البشري، ويطالبون بها باعتبارها وسيلة لتقييم القيمة الإجمالية للشركة. وعلى مدار العامين الماضيين، أدت الاحتجاجات العالمية في سبيل تحقيق مستوى أعلى من العدالة العرقية والجنسية، إلى جانب آثار أزمة كوفيد -19، إلى زيادة فحص بيانات المستثمرين والمستهلكين وأصحاب المصالح الآخرين الخاصة بالعوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تساعد في رسم صورة للتأثير الاجتماعي الكلي للشركة. ونحن نشجع المستثمرين على تقييم إجراءات رأس المال البشري الرئيسية، وقياسها، والاطلاع على نتائجها في الشركات التي يستثمرون فيها واستخدام مواقعهم للتأثير على الشركات لتكون أكثر شفافية بشأن بيانات التنوع والمساواة والشمول.

وأخيرًا، نأمل أن يجد المعنيون وأصحاب المصلحة الآخرون، ومن ضمنهم أعضاء المجتمع الخيري، والمنظمون على مستوى القاعدة، وصناع السياسات، فائدة من النتائج التي خلصنا إليها هنا ليغتنموا الفرصة لمشاركة الأفكار التي ترتبط بمصالحهم. ونؤكد أن للاستثمار في التنوع والمساواة والشمول آثار إيجابية تتجاوز جدران الشركة؛ حيث تؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق مزيد من الازدهار والرفاهية المجتمعية والوطنية.