مصر: تدريب شبان مصريين قبل إيفادهم إلى ليبيا

يأتي ذلك بعد أسبوع من توقيع ليبيا مع مصر عقودا بقيمة 19 مليار دينار ليبي (4.24 مليارات دولار)”، واشار سعفان بأن ليبيا تستوعب عدداً كبيراً من العمال المصريين، ولكنّ سفرهم سيتم بشكل تدريجي، أي أنه قبل نهاية 2021، سيكون هناك عمال مصريون في ليبيا، مؤكداً: «كل العمال الذين سيسافرون إلى ليبيا سوف يتلقون تدريبات قبل مغادرة مصر».

وتابع الوزير، أن هذه الخطوة تأتي في ضوء طلب الجانب الليبي الاستعانة بالعمالة المصرية في تنفيذ المشروعات، في ضوء ما تتمتع به من مهارة وقرب من الشعب الليبي، وذلك خلال المباحثات التي تمّت ضمن إطار الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بين البلدين التي استضافتها القاهرة.

وتطرّق سعفان، إلى الخطوات التنفيذية والتنظيمية التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الليبي في هذا الشأن، والآليات التي ستُتخذ لإيفاد العمالة المصرية إلى ليبيا، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر، لافتاً إلى أن تلك الآليات ستتضمن تنفيذ برامج تدريبية للعمالة المختارة، لصقل مهاراتها، بما يتوافق والحرف والمهن المطلوبة في ليبيا.

وكان رئيس شعبة إلحاق العمالة في مصر حمدي إمام، قال إن المشروعات الكبرى التي ستنفذها الشركات المصرية داخل ليبيا ستساهم في سفر عدد كبير من العمالة المصرية إلى الدولة المجاورة.