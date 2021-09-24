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الليرة التركية قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق بعد خفض أسعار الفائدة

رويترز) – اقتربت الليرة التركية من أدنى مستوياتها على الإطلاق اليوم الجمعة مع نزوح المستثمرين الأجانب ولكن تصيد صفقات بالسوق المحلية حد من الخسائر بعد يوم قرار البنك المركزي غير متوقع بخفض أسعار الفائدة فيما لم يقدم مؤشرات تذكر على إلى أي مدى يمكن أن تنخفض.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الليرة التركية قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق بعد خفض أسعار الفائدة
الليرة التركية قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق بعد خفض أسعار الفائدة

ونزلت الليرة، وهي عرضة للتقلبات الحادة والتباطؤ في الأسواق الناشئة منذ عدة سنوات، واحدا بالمئة إلى 8.855 مقابل الدولار بحلول الساعة 0749 بتوقيت جرينتش قرب أدنى مستوى لها الذي بلغته في يونيو حزيران عند 8.880.

كما تراجعت الليرة أمس الخميس عندما خفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18 بالمئة على الرغم من ارتفاع التضخم، مما يعني تقديم التحفيز التي سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان منذ فترة طويلة وعزز مخاوف المحللين بشأن التدخل السياسي.

ولم يقدم البنك المركزي مؤشرات تذكر بشأن المسار المستقبلي للسياسات النقدية، لكن سوسيتيه جنرال وباركليز وجيه.بي مورجان وجولدمان ساكس توقعوا المزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

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