كانون توظف قوة الصور لإلهام عالم من التغيير في إكسبو 2020 دبي

بصفتها المزود الرسمي لحلول التصوير والطباعة، تقدم كانون خلال المعرض المرتقب تقنية آمنة ومتطورة للغاية لحماية بيانات ما يقدر بنحو 300,000 اعتماد. وتتم طباعة جميع الاعتمادات باستخدام أجهزة كانون، وسيكون كل اعتماد على شكل “جواز سفر” شخصي، لتحديد المناطق التي يمكن لحاملها الوصول إليها والتي لا يمكنه الوصول إليها في الموقع. كما تتيح هذه الاعتمادات أيضاً للعارضين والزائرين إمكانية الوصول إلى خدمات الطباعة والصور الرقمية بكل راحة في جميع أرجاء المعرض، وستساعد كانون العمليات في الموقع لتكون أكثر كفاءة من خلال توفير خدمات الطباعة، وتقديم أحدث الطابعات، وأحدث الحلول الذكية في المكاتب.

وفي تعليق له، قال فينكاتاسوبرامانيان هاريهاران، المدير التنفيذي لشركة كانون الشرق الأوسط وتركيا: “ترتكز رعاية كانون في معرض إكسبو 2020 دبي على المبادئ والقيم المشتركة. وتعمل على توظيف التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز تجربة الزائرين، كما تمتد لتشمل استكشاف الفرص لدفع الابتكار في مجالات مثل الاستدامة والمدن الذكية واستكشاف الفضاء التي تعد منصات مهمة لشركة كانون، ومحوراً رئيسياً لفعاليات إكسبو 2020 دبي”.

وإلى جانب ذلك، تستضيف كانون سلسلة من الأنشطة والبرامج التفاعلية للتعريف بأهمية استخدام قوة الصور في التقاط أكثر الأفكار الملهمة التي يشهدها الحدث، والاحتفاظ بها ومشاركتها مع العالم. وستكون الأنشطة والبرامج التفاعلية التي تقدمها كانون متوافقة مع المواضيع الأساسية التي يركز عليها معرض إكسبو 2020 دبي، والتي تتمثل في الفرص والتنقل والاستدامة مع المنصات ذات الأولوية للشركات مثل “مستقبل الكوكب”، و”مستقبل البشر في الكوكب”، و”مستقبل ما هو ممكن”.

مستقبل الكوكب: خلال أسبوع الاستدامة، تطلق كانون مسابقة التصوير الفوتوغرافي “لحظات مهمة” بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، حيث تستمر طوال مدة معرض إكسبو 2020 دبي. يواجه المشاركون تحدياً لالتقاط صور إبداعية تعكس النماذج الأفضل للاستدامة ضمن الفئات الأربع الحاسمة لقضايا الاستدامة من منظور اقتصادي، وبشري، وبيئي، واجتماعي.

مستقبل البشر في الكوكب: تستضيف كانون مبادرات تعليمية لعشاق التصوير، ومن ضمنها أكاديمية كانون للصغار، وأكاديمية كانون، كما تنظم جولات أسبوعية لالتقاط الصور في موقع إكسبو 2020 دبي، وتوفر خدمات مخصصة للمصورين الفوتوغرافيين، ومصوري الفيديو المحترفين والهواة من خلال خدمات كانون الاحترافية، وتحفيز الأطفال الزائرين خلال الحدث على إطلاق خيالهم ومواهبهم الفنية من خلال منتزه كانون للابتكار.

مستقبل ما هو ممكن: عملت كانون مع إكسبو 2020 دبي لجلب “حدود الابتكار” إلى المعرض. تضم هذه السلسلة مجموعة واسعة من الخبراء لمناقشة التحديات والفرص التجارية المشتركة والتي تتعلق بالموضوعات الرئيسية التي سيتم التركيز عليها خلال المعرض بهدف دفع الابتكار وتقديم الحلول من أجل دعم الأعمال التجارية في مختلف القطاعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف هاريهاران: “هناك الكثير من الترقب والإثارة لمعرض إكسبو 2020 دبي، والتجارب المذهلة التي سيجدها الزوار في كل مكان. إنها فرصة هائلة لدخول حقبة جديدة من التفاؤل بالإمكانيات الهائلة والعديدة بالنسبة لكوكبنا وللبشر فيه، والتي سنستكشفها معاً خلال الأشهر الستة المقبلة. نريد أن نجلب إلى إكسبو 2020 دبي القدرة على تسخير قوة الصور لإلهام عالم من التغيير”.