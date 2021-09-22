الصادرات السعودية تقفز 79.6 بالمئة في شهر يوليو

ووفق تقرير الهيئة العامة للإحصاء لملخص إحصاءات التجارة الخارجية لشهر يوليو 2021م ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 65.5% في شهر يوليو 2020م إلى 4.77% في شهر يوليو 2021م، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعيَّة بالمقارنة مع الشهر السابق يونيو 2021م، بمقدار بلغ 7.0 مليارات ريال وبنسبة 8.2%.

وأوضح التقرير أن الصادرات غير البترولية في شهر يوليو عام 2021م سجَّلت ارتفاعاً بنسبة 17.9% بالمقارنة مع شهر يوليو عام 2020م، حيث سجَّلت 20.8 مليار ريال مقابل 17.6 مليار ريال، وكانت أهم السلع اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما 37.6% من إجمالي الصادرات غير البترولية، ارتفعت بنسبة 47.7% بمقدار بلغ 2.5 مليار ريال، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها 31.3% من إجمالي الصادرات غير البترولية قد ارتفعت بنسبة21.4% بمقدار بلغ 1.1 مليار ريال عن شهر يوليو 2020م، بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الشهر السابق يونيو 2021م بمقدار بلغ 2.9 مليار ريال، وبنسبة 12.3%.

وبين تقرير الهيئة أن الواردات في شهر يوليو 2021م سجَّلت ارتفاعاً نسبته 13.2% بمقدار بلغ 5.3 مليارات ريال؛ حيث بلغت قيمتها 45.6 مليار ريال في شهر يوليو 2021م، مقابل 40.3% مليار ريال في شهر يوليو 2020م؛ وذلك نتيجةً لارتفاع أسعار السلع مقارنةً بشهر يوليو 2020م، وكان أكثرها تأثيرا ‘معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 112.9% ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها’ بنسبة 18.7%، فيما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق يونيو 2021م بمقدار بلغ 1.4 مليار ريال، وبنسبة 3.1%.

#الهيئة_العامة_للإحصاء :

ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 17.9% في شهر يوليو 2021م. للاطلاعhttps://t.co/aZpON39fmP pic.twitter.com/P1PWyOLSYI — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) September 22, 2021

وارتفعت نسبة الصادرات السلعيَّة غير البتروليَّة للواردات إلى 45.5% في شهر يوليو 2021م، كما ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 45.5% في شهر يوليو 2021م مقابل 43.7% في شهر يوليو 2020م، كنتيجة للارتفاع العالي للصادرات غير البترولية بنسبة 17.9% عن الارتفاع في الواردات بنسبة 13.2% خلال هذه الفترة.

وفي شهر يوليو 2021م بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية إلى الصين 18.0 مليار ريال بنسبة 19.6% من إجمالي الصادرات، مما يجعلها الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها كوريا الجنوبية، والهند، بقيمة بلغت على التوالي 9.0 مليارات ريال بنسبة 9.8% و8.3 مليارات ريال بنسبة 9.1% من إجمالي الصادرات، وكانت اليابان، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وتايوان، وفرنسا ،والبحرين، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 61.9 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 67.5% من إجمالي الصادرات.

وبلغت قيمة الواردات من الصين 9.9 مليارات ريال بنسبة 21.8% من إجمالي الواردات في شهر يوليو 2021م، مما يجعلها تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة بقيمة بلغت 4.8 مليارات ريال وبنسبة 10.6% من إجمالي الواردات و3.1 مليارات ريال بنسبة 6.7% من إجمالي الواردات، على التوالي، وكانت الهند، وألمانيا، واليابان، وكندا، وإيطاليا، وبلجيكا، ومصر من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر 28.7 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 62.8% من إجمالي الواردات.

ويعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 12.8 مليار ريال أي ما يعادل 28.0% من إجمالي الواردات، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة 19.9%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 10.8% وميناء رأس تنورة بنسبة 6.7% ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة 6.4% وشَّكَّلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 71.8% من إجمالي الواردات السلعيَّة للمملكة.

يذكر أنه في يوليو الماضي، أقرت السعودية قواعد جديدة للواردات من دول مجلس التعاون الخليجي والخاصة بالمنتج الوطني التي بموجبها يتم تحديد منشأ السلع الوطنية الوادرة من تلك الدول سواء كانت كاملة الصنع أو نصف مصنعة

وتضمنت قواعد المنشأ الوطنية أكثر من 30 مادة فصلت المنتجات وطريقة نقلها وآلية تفضيلها بالإضافة إلى مدة صلاحية شهادة المنشأ.