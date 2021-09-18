الإمارات تمنح مجموعة شركات محلية معاملة تفضيلية بعد إعلانها توفير وظائف للمواطنين

وشكر رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تويتر شركة مراكز التسوق العملاقة ماجد الفطيم على تعهدها، وقال إنها ستُعطى الأولوية في العقود الحكومية.

وقال الشيخ محمد “وجهنا الحكومة بأن تكون لشركات ماجد الفطيم أولوية وأفضلية في العقود الحكومية”.

وكانت ماجد الفطيم، التي حققت 15.6 مليار درهم (4.25 مليار دولار) من الإيرادات في النصف الأول من العام، قالت في وقت سابق إنها ستوظف 3000 مواطن إماراتي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

أعلن الأخ ماجد الفطيم اليوم عن توفير ٣٠٠٠ وظيفة للمواطنين .. له منا الشكر والتقدير .. هناك شركات شريكة في الوطن … وشركات تريد فقط الأخذ من الوطن … وجهنا الحكومة بأن تكون لشركات ماجد الفطيم أولوية وأفضلية في العقود الحكومية .. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 18, 2021