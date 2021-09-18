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الإمارات تمنح مجموعة شركات محلية معاملة تفضيلية بعد إعلانها توفير وظائف للمواطنين

دبي – (رويترز) – ستمنح الإمارات العربية المتحدة معاملة تفضيلية لمجموعة مملوكة محليا بعد أن تعهدت اليوم السبت بتعيين آلاف المواطنين، وذلك بعد أيام من كشف الحكومة عن خطة بقيمة 6.5 مليار دولار لتوظيف المزيد من الإماراتيين في وظائف بالقطاع الخاص.

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وشكر رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تويتر شركة مراكز التسوق العملاقة ماجد الفطيم على تعهدها، وقال إنها ستُعطى الأولوية في العقود الحكومية.

وقال الشيخ محمد “وجهنا الحكومة بأن تكون لشركات ماجد الفطيم أولوية وأفضلية في العقود الحكومية”.
وكانت ماجد الفطيم، التي حققت 15.6 مليار درهم (4.25 مليار دولار) من الإيرادات في النصف الأول من العام، قالت في وقت سابق إنها ستوظف 3000 مواطن إماراتي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

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