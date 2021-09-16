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رصد ناقلة نفط إيرانية تفرغ حمولة زيت وقود في سوريا للبنان

الشحنة تحتاج إلى 1310 شاحنات لنقلها إلى لبنان وقدرت حجم الشحنة بنحو 33 ألف طن متري من زيت الوقود.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
رصد ناقلة نفط إيرانية تفرغ حمولة زيت وقود في سوريا للبنان
رصد ناقلة نفط إيرانية تفرغ حمولة زيت وقود في سوريا للبنان

(رويترز) – قالت خدمة تانكر تراكرز الإلكترونية لتتبع شحنات النفط يوم الثلاثاء إن لديها صورا تؤكد أن ناقلة نفط إيرانية تفرغ زيت الوقود في ميناء بانياس السوري لنقلها إلى لبنان.

وقالت الخدمة على تويتر “الناقلة التي لا يمكنها توصيل شحنتها بحرا بشكل مباشر إلى لبنان بسبب العقوبات، ذهبت إلى بانياس في سوريا لنقل الشحنة برا” في إشارة إلى العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على الحكومة الإيرانية. وترزح سوريا كذلك تحت وطأة عقوبات أمريكية لذلك ليس هناك ما تخسره من تلقي الشحنة.

وأضافت أن الشحنة تحتاج إلى 1310 شاحنات لنقلها إلى لبنان وقدرت حجم الشحنة بنحو 33 ألف طن متري من زيت الوقود.

وأصيبت الحياة اليومية في لبنان بالشلل بسبب نقص الوقود وافتقار الحكومة للدولارات اللازمة لشرائه. وإمدادات الكهرباء من الدولة متاحة لبضع ساعات يوميا فقط إن أتيحت من الأساس، وأغلب المنازل اللبنانية والمنشآت تعتمد بشكل متزايد على مولدات كهرباء خاصة تعمل بزيت الوقود.

وخفضت الأزمة المالية 90 في المئة من قيمة الليرة اللبنانية منذ عام 2019، ودفعت أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع بأكثر من 550 في المئة، ووضعت ثلاثة أرباع السكان على شفا الفقر. ووصف البنك الدولي الوضع بأنه أحد أعمق فترات الكساد في التاريخ الحديث.

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