السعودية توقع مذكرتي تفاهم مع فايزر وأسترازينيكا

وأعلنت وزارة الاستثمار الاتفاق مع أسترازينيكا على تويتر.

وقالت الوكالة إن فايزر وقعت مذكرة تفاهم مع مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية “كيمارك” ووزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وقالت شركة فايزر في بيان إن مذكرة التفاهم تستهدف تعزيز البحث العلمي والقدرات التدريبية في السعودية.

وأضافت الشركة أن المذكرة لا علاقة لها بلقاح كوفيد-19.

وشركتا فايزر وأسترازينيكا تصنعان لقاحات مضادة لمرض كوفيد-19.

ومن المتوقع أن يبدأ مصنع جديد في دولة الإمارات المجاورة في إنتاج لقاح شركة سينوفارم الصينية المضاد لكوفيد-19 هذا العام.