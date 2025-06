استعراض المناخ الاستثماري المتطور الذي ينتظر المستثمرين وشركات التعدين في السعودية

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، في فعاليات معرض ماين Mine الدولي 2021 المقام بمدينة لاس فيجاس في ولاية نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية، على أهمية الفرص النوعية التي تنتظر المستثمرين وشركات التعدين في المملكة التي أكد على أنها تتمتع بمناخ استثماري حيوي وسريع التطور.

وجاء ذلك في كلمته أمام المشاركين في المعرض الذي أقيم خلال الفترة من13 إلى15 سبتمبر الجاري.

ووجه الدعوة إلى الشركات والمهتمين بصناعة التعدين ليكونوا جزءا من عملية تطور ونمو القطاع التعديني بالمملكة الذي أصبح اليوم أكثر انفتاحاً على مجتمع الأعمال ويمتلك فهمًا عميقًا لتعقيدات التعدين، فضلا عن امتلاك المملكة كدولة سجلًا حافلًا بالنجاحات مع الشركاء الدوليين من خلال تقديمها لنموذج أعمال واستثمار هو الأفضل على مستوى العالم، منوهاً بالبنية التحتية المتطورة التي تتوفر في المملكة، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية والموانئ وشبكات الكهرباء.

وتطرق المهندس خالد المديفر، خلال حديثه، إلى تفاصيل الدورة الأولى من قمة مستقبل المعادن، باعتبارها المنصة الشاملة والأولى من نوعها التي تجمع المستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية في القطاع وتقدم كّل ما يُلبي اهتماماتهم فيما يتعلق بإمكانات قطاع التعدين في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال وشرق أفريقيا.

