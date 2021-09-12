أمن العملات المشفرة على المحك بعد أضخم قرصنة بـ 600 مليون دولار

قبل بضعة أسابيع فقط، إنشغل العالم بقضية قيام أحد القراصنة الإلكترونيين (هاكرز) باختراق الأنظمة المنية لشركة “بولي نتورك” Poly Network ، منصة التمويل اللامركزي المتخصصة في تحويل العملات المشفرة، أسفرت عن الاستيلاء على عملات مشفرة بقيمة 600 مليون دولار.

لطالما أثارت مسألة أمن الأصول المشفرة جدلاً واسع النطاق بين كل من المستثمرين والجمهور. وعلى أثر اختراق أنظمة “بولي نتورك” Poly Network، ظهرت إلى العلن العديد من الدروس المستقاة من هذه التجربة، ما أدى إلى إحداث تأثير إيجابي بالكامل على القطاع وبالتالي على مستقبل العملات المشفرة.

فقد أعاد الاختراق الأخير لمنصة “بولي نتورك”، وهو الأكبر في تاريخ صناعة التمويل اللامركزي (DeFi)، موضوع أمن الأصول المشفرة إلى دائرة الضوء من جديد. فقد شهدت منصة “بولي نتورك”، التي تمكّن المستثمرين من تبادل الرموز من مقرض رقمي إلى آخر، اختراقاً أمنياً لنظامها كبدها 600 مليون دولار قبل بضعة أسابيع فقط، لتتجاوز غنيمة الإختراق الرقم القياسي السابق البالغ 534.8 مليون دولار الذي تم الإستيلاء عليه من بورصة الأصول المشفرة اليابانية Coincheck.

واستغل القرصان الإلكتروني الثغرة الأمنية في العقود الذكية لمنصة “بولي نتورك”، ليتخطى بنجاح المفاتيح الخاصة، ما سمح له بتحويل الأموال إلى حسابه الشخصي دون علم مطوري الشبكة والمدققين الماليين.

وفي خطوة غير معتادة ، قام القرصان الإلكتروني ، الذي أطلقت عليه شركة “بولي نتورك” إسم “السيد القبعة البيضاء Mr White Hat” برد غالبية الأموال. وفي المقابل، عرضت “بولي نتورك” عليه فرصة أن يصبح مستشارها الأمني الرئيسي بالإضافة إلى منحه مكافأة قدرها 500 ألف دولار.

التداعيات على منصات التمويل اللامركزي والعملات المشفرة

كانت وتيرة الابتكارات في عالم منصات التمويل اللامركزي DeFi، الذي لم تتجاوز نشأته عقداً من الزمن، فلكية في السنوات الأخيرة. وتم تأسيس هذا القطاع من الصفر، ومثل أي صناعة أخرى واعدة، فإن وجود بعض الثغرات والإخفاقات أمر لا مفر منه.

وفي حين أن منصات التمويل اللامركزي الأكثر رسوخاً تتمتع بالصلابة وتم اختبارها عن كثب، فإن الخطر يكون أكبر بشكل ملحوظ على المنصات الجديدة والأصغر، ما يوسع فجوة الأمن وبالتالي فجوة الاستخدام بين القديم والجديد. وانطلاقاً من هذه الفرضية، فإن عالم منصات التمويل اللامركزي لا يزال بحاجة إلى الكثير من الخطوات المطلوبة للحاق بالركب.

ومع ذلك ، يمكن اعتبار اختراق منصة “بولي نتورك” عاملاً محفزاً لتعزيز الحوكمة والأمن ضمن منصات التمويل اللامركزي. وللمضي قدماً، يمكن أن نتوقع أن تلجأ هذه الصناعة إلى تقليد المستوى نفسه من المواقف الحكومية والتنظيمية مثل صناعة الأصول المشفرة، والتي بدورها ستؤدي إلى تسريع ونمو نشاط التمويل اللامركزي.

اعتبارات ودروس لمستثمري العملات المشفرة

هناك بعض الاعتبارات الرئيسية التي يتوجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار، لناحية منصات الأصول المشفرة أو معايير أمن المستثمر الفردي على حد سواء.

من منظور المنصة نفسها، فإن خضوعها للقواعد التنظيمية يضمن لها توفير جميع التدابير الحمائية اللازمة لأموال وأصول العملاء، مثل الفصل الصارم بين أموال العملاء واستخدام محافظ متعددة التواقيع والمحافظ الباردة التي يستضيفها أمناء حفظ يتمتعون بسمعة عالمية قوية.

ويتمتع أمناء الحفظ هؤلاء بتغطية تأمينية كبيرة على أموال العملاء، وسيُطلب من أي منصة تريد سحب أموال أحد العملاء من المحفظة الباردة الخضوع لتدابير أمنية مكثفة وصارمة بهدف التأكد من هوية العميل.

وبالإضافة إلى ذلك، وبسبب النمو المتسارع لعالم الأصول المشفرة القابلة للاستثمار، من الأهمية بمكان اللجوء إلى العناية الواجبة المعززة حيال كل أصل مشفر يتم تقديمه للعملاء للتأكد من تمتعه بحالة استخدام مثبتة، وسجل أمان قوي ، وسيولة كافية. ومن منظور فردي بحت، يعد أمراً حيوياً استخدام تطبيق التحقق من جوجل Google Authenticator بهدف إضافة طبقة أمان أخرى إلى عملية تسجيل الدخول إلى الحساب.

وتستخدم بورصات العملات المشفرة المرخصة بالكامل، في العادة، بنية تحتية واسعة النطاق للأمن السيبراني لأنها تعمل وفقاً لبعض القواعد واللوائح الأكثر صرامة على مستوى العالم، مع وجود حوكمة وإمكانية الإحتكام إلى القضاء بصورة واضحة. ويتم فصل أموال العملاء وأصولهم تماماً عن أموال الشركة وأصولها. يتم استخدام مزيج من المحافظ الساخنة والباردة ومتعددة التواقيع مع تخزين غالبية أصول العملاء في وضعية عدم الإتصال بشبكة الإنترنت في خزائن تتمتع بأعلى درجات الأمان.

وتتطلب العملات المشفرة، مثل أي أصل آخر، إجراءات أمنية من جانب المستثمر والمنصة المستخدمة. ويمكن للمستثمرين، وسط الخيارات والمعلومات العديدة المتاحة، تحمل رفاهية الاختيار من بين الأصول المشفرة والمنصات التي تتمتع بأعلى معايير الأمان.