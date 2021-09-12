محرر في الموقع by محرر في الموقع

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الإمارات تسمح بعودة أصحاب الإقامات السارية الحاصلين على اللقاح

الإمارات تسمح بعودة أصحاب الإقامات من 15 دولة سبق أن منعت القدوم منها

محرر في الموقع by محرر في الموقع

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية السماح بعودة المقيمين من أصحاب الإقامات السارية من الدول التي تم منع القدوم منها مسبقاً الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح كوفيد- 19 المعتمدة من منظمة الصحة العالمية اعتباراً من 12/09/2021.

يشمل ذلك القادمين من كلاً من الهند وباكستان وبنغلاديش ونيبال وسيريلانكا وفيتنام وناميبيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية وأوغندا وسيراليون وليبيريا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وأفغانستان.

هذا وسيتطلب من جميع القادمين تقديم طلب على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وإكمال طلب إثبات التطعيم للحصول على الموافقات اللازمة مع ضرورة إبراز هذه الموافقة بالإضافة إلى شهادات التطعيم المصدقة عند المغادرة.

كما سيتطلب منهم تقديم نتيجة فحص مخبري (PCR) سلبية خلال (48) ساعة من موعد المغادرة على أن تكون الفحوصات من مختبرات معتمدة وتحمل QR Code واجراء فحص مخبري سريع  Rapid PCR  قبل الصعود إلى الطائرة بالإضافة إلى إجراء فحص مخبري (PCR) عند الوصول وفي اليوم الرابع والثامن مع الالتزام مع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية على أن يتم استثناء من هم دون 16 عاماً.

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