استثمار سعودي بشركة ناشئة للزراعة في الفضاء

أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار أمس الأربعاء، عن استثمارها بشركة فرنسية اسمها انتلستيلار لاب “Interstellar Lab” وتعمل الشركة في مجال الزراعة المستدامة وتكنولوجيا الفضاء وتطور وتصمم منظومات زراعة بمبدأ الاكتفاء الذاتي لدعم استمرارية الحياة على كوكب الأرض والقمر والمريخ.

وتعد مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار مؤسسة عالمية غير ربحية لديها ذراع استثمارية وهدف واحد هو التأثير على الإنسانية، ويعد الاستثمار في الأسهم البالغة قيمتها 500 ألف دولار جزءاً من التمويل الأولي لـلشركة البالغة قيمته 3 ملايين دولار، ويستند إلى التزام المؤسسة بتحفيز الحلول الواقعية ذات الأهمية العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي و”الروبوتات” والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

Our investment in @InterstellarLA will fulfill #FIIInstitute’s long-standing mission of tackling Earth’s most pressing #environmental issues. Read more about our partnership — and the beginning of our newest sustainable frontier — here: https://t.co/BMA8typdrw#ImpactOnHumanity pic.twitter.com/FsH0OW4GJM

— FII Institute (@FIIKSA) September 7, 2021