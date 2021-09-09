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لقاء 2.2 مليار دولار شركة الأمير الوليد بن طلال تبيع حصصا في فور سيزن لشركة بيل غيتس

أعلنت “المملكة القابضة” التي يملكها الأمير الوليد بن طلال آل سعود أنها قامت ببيع حصة في “فورسيزونز” بـ8.3 مليار ريال لقاء نصف ملكيتها (٢٣,٧٥٪ من اصل ٤٧,٥٠٪) في فنادق ومنتجعات فورسيزونز وذلك
إلى شركة تابعة لشريكها الاستراتيجي، مجموعة كاسكيد الاستثمارية التي يملكها بيل غيتس

محرر في الموقع by محرر في الموقع
لقاء 2.2 مليار دولار شركة الأمير الوليد بن طلال تبيع حصصا في فور سيزن لشركة بيل غيتس
لقاء 2.2 مليار دولار شركة الأمير الوليد بن طلال تبيع حصصا في فور سيزن لشركة بيل غيتس

وذكرت المملكة القابضة في بيان أن الصفقة تمثل 23.75٪ من ملكية فنادق ومنتجعات فورسيزونز

وأضاف بيان الشركة أنه من المتوقع أن تحقق شركة المملكة القابضة أرباح فورية قبل الضرائب ما يقارب من 5,887,500,000 ريال سعودي 1.57) مليار دولار أمريكي ، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الصفقة خلال شهر يناير من عام 2022، حال الوصول على عدم ممانعة هيئة الاحتكار.

كما ستستمر شركة المملكة القابضة (KHC) عبر شركة تابعه لها في امتلاك حصة قدرها 23.75٪ في شركة فنادق فور سيزونز  بعد الانتهاء من الصفقة مع الابقاء على ممثلي شركة المملكة القابضة في مجلس إدارة شركة فنادق فور سيزونز لغرض النمو كداعم رئيسي لشركة فنادق فور سيزونز .

تعود مشاركة شركة المملكة القابضة مع شركة فنادق فور سيزونز إلى عام 1994 حين حددت شركة المملكة القابضة شركة فنادق فور سيزونز في ذلك الوقت كرائد عالمي في قطاع إدارة الفنادق الفاخرة. حيث استحوذت شركة المملكة القابضة على حصة أقلية استراتيجية في شركة فنادق فور سيزونز من خلال عرض استحواذ عام وجزئي. كان الاستثمار بمثابة “مكسب للطرفين” ، حيث ساعدت شركة المملكة القابضة في خطط النمو الإستراتيجية لشركة فنادق فور سيزونز من خلال الاستحواذ على العديد من الفنادق الفاخرة الدولية وتطويرها لعلامة فور سيزونز التجارية، بما في ذلك فندق جورج الخامس الفندق المصنف الأول في العالم.

منذ عام 2007، أصبحت شركة فنادق فور سيزونز مملوكة ملكية خاصة لشركة المملكة القابضة ، وشركة تابعة لمجموعة كاسكيد التابعة لـ بيل جيتس, والمؤسس إسادور شارب . وأصبحت شركة فنادق فور سيزونز بالفعل المجموعة الرائدة في مجال الضيافة الفاخرة ، حيث تدير 121 فندقًا ومنتجعًا و 46 عقارًا سكنيًا في 47 دولة ويعمل بها أكثر من 40 ألف موظف.

بعد الصفقة ومن خلال ملكية 23.75٪ في شركة فنادق فور سيزونز ، تظل شركة المملكة القابضة ملتزمة بقوة بهيكل المساهمين الثلاثي الناجح الذي عمل بشكل جيد على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية وتتطلع إلى الاستمرار في مساعدة شركة فنادق فور سيزونز في خطط النمو الخاصة بها.

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