مصر: استئناف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة

وذكرت السعيد في تصريحات خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي اليوم الأربعاء أن الطروحات ستشمل عدد من الشركات التابعة للدولة دون ذكر اسمائها حتى الإعلان الرسمي بعد الانتهاء من كافة الجوانب المختلفة.

وكان محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات صحفية سابقة له توقع من طرحين إلى ثلاثة طروحات حكومية في البورصة من سبتمبر وحتى ديسمبر، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وحتى الآن لم تنفذ الحكومة من برنامج الطروحات الحكومية الذي كان يستهدف طرح 23 شركة، سوى طرح 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان في مارس 2019.

وكانت تداعيات جائحة كورونا عطلت استئناف برنامج الطروحات الحكومية لمدة تصل إلى حدود عام.

ونقلت بلومبرغ عن السعيد أن الحكومة المصرية تلقت عروضا من تحالفات دولية لإعادة تأهيل مجمع التحرير وتطويره في قلب القاهرة.