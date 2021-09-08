القبس: الكويت تنظر في زيادة الرسوم الحكومية لتقليص العجز المالي الأكبر في تاريخها

وتلفت الصحيفة أنه في محاولة لتقليص العجز المالي بالموازنة العامة، بدأت وزارة المالية سلسلة لقاءات مكوكية مع جهات حكومية مختلفة، كل على حدة، لوضع أطر واضحة المعالم تقضي بتنفيذ التوجهات الحكومية لخفض الإنفاق بنسبة %10 وزيادة الإيرادات غير النفطية، إذ تستهدف الحكومة توفير ما يعادل 2.3 مليار دينار من إجمالي المصروفات، إضافة إلى زيادة رسوم بعض الخدمات التي تقدمها الجهات المختلفة.

وأشار تقرير الصحيفة إلى مصادر تتوقع حدوث إخفاقات في ملف التقشف الحكومي، مع صعوبة تنفيذ بعض الإجراءات الخاصة بشدّ أحزمة الإنفاق، خاصة أن الوزارات والجهات الحكومية ملتزمة بعقود مع شركات القطاع الخاص لتنفيذ خدمات عديدة، ومنها الأمن والحراسة والمراسلون والنظافة والضيافة وغيرها، الأمر الذي قد يعرض بعض الجهات لغرامات مالية كبيرة حال الإخلال بالعقود المبرمة، لافتة إلى إمكان التخفيض حسب قانون المناقصات بحدود %25 فقط.

بلغ 10.8 مليار دينار (35.5 مليار دولار). وقال، إن “ثاني أكبر عجز مسجل للموازنة كان في العام المالي 2016 – 2015، والبالغ 5.98 مليار دينار (19.89) مليار دولار”، مرجعاً السبب إلى الانخفاض الحاد في متوسط سعر برميل النفط الكويتي فيما كان لجائحة كورونا دور كبير أيضا في زيادة العجز.

وقدم وزير المالية الكويتي خليفة حمادة، استقالته الشهر الماضي بعد إعلان مجلس الوزراء جملة إجراءات حكومية ترمي إلى خفض المصروفات وسد العجز، وكان أبرزها تكليف مجلس الوزراء للهيئة العامة للقوى العاملة بدراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية عن العاملين في القطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار فما فوق.