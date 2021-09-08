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السعودية: مرسوم ملكي لإنهاء خدمة مدير الأمن العام

أصدر العاهل السعودي مرسوماً ملكياً يقضي بإقالة مدير الأمن العام خالد بن قرار الحربي، من منصبه، عبر إحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق في تهم فساد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وذكرت الوكالة أنه بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي ، وتوجه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص.
ونص المرسوم على إنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق، وتولي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك ، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.

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