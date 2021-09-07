استحواذ مجموعة الخليج للتأمين على عمليات أكسا في منطقة الخليج

في الأشهر المقبلة ، ستنتقل العلامة التجارية “أكسا الخليج” إلى “جي.آي.جي. الخليج”. لن يتأثر فريق القيادة والمنظمة والأفراد ولن تتغير مستويات الخدمة للعملاء والشركاء.



وقال بول أدامسون، الرئيس التنفيذي لشركة أكسا الخليج: “بفضل التعاون الشديد والفعّال مع المنظمين المحليين في أسواقنا الخمسة المعنية ، تمكنا من الحفاظ على سلامة عملياتنا الحالية. سنواصل الوفاء بوعودنا بنفس الهيكل القانوني والتنظيم والأفراد والتركيز الاستراتيجي. وبدعم من مساهمينا الجدد ، سيسمح لنا هذا الفصل الجديد ببناء نطاقنا وقدرتنا وبصمتنا في جميع أنحاء المنطقة وتنمية ميزتنا التنافسية من خلال خلق فرص عمل مستدامة مع دعم المجتمعات المحلية التي نعمل ضمنها”.



يعزز إتمام هذه الصفقة من البصمة الإجمالية لـ جي.آي.جي. في المنطقة. وبهذه المناسبة، قال خالد سعود الحسن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين:

“يُسعدني بالنيابة عن مجموعة الخليج للتأمين (جي.آي.جي.) الترحيب بزملائنا الُجدد من أكسا الخليج وأكسا السعودية. يعزز الإنجاز الناجح لهذه الصفقة الالتزام المستمر بتوجهنا الاستراتيجي ويقوي مكانتنا لنصبح أحد أكبر شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما ستساهم هذه الصفقة في تسريع وتيرة نمو قطاع التأمين في المنطقة، وستعزز من جودة الخدمات التي ستركز بشكل أكبر على عملائنا وتلبية احتياجاتهم التأمينية بالشكل الأمثل”.

جي.آي.جي. هي شركة تأمين رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدعومة بالانتشار العالمي والخبرة التأمينية لشركة فيرفاكس (Fairfax) ، وهي شركة مالية قابضة مقرها في تورنتو ، كندا ، بالإضافة إلى معرفة السوق الإقليمية لشركة كيبكو (KIPCO) ومساهميها.

ومن خلال هذه الصفقة، قامت جي.آي.جي. بالإستحواذ على حصة مجموعة شركات يوسف بن أحمد كانو (YBA Kanoo) في أكسا الخليج وشركة أكسا للتأمين التعاوني.



وقال فوزي أحمد كانو، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو: “شهدت مجموعتنا تطوّر وإزدهار أعمال أكسا في منطقة الخليج على مدار السنوات الـ 70 الماضية. ومع استكمال اتفاقية الاستحواذ هذه، فإننا فخورين بأن نشهد هذا الفصل الجديد من مسيرة أعمال الشركة بمسماها التجاري الجديد، وتواجدها الجغرافي الأوسع ومساهميها الجدد. واثقون بأن أعمالنا ستبقى في أيد أمينة تحت إدارة وإشراف المجموعة الجديدة التي ستنتقل بها إلى المزيد من النجاح والازدهار في المستقبل!”.