نصيحة خبير في مسائل مالية: أفضل الطرق لاستثمار مبلغ مقطوع

أمضيت في الإمارات العربية المتحدة 4 سنوات حتى الآن – وهي فترة أطول مما توقعت – وحققت مدخرات تقارب 200 ألف درهم إماراتي. ونظراً لأنني سأبقى في الإمارات في المستقبل المنظور، فإنني أتساءل عما يجب أن أفعل بهذه المدخرات وأنا حائر بين الأسهم والصناديق أو الممتلكات، سواء هنا أو في الوطن في أستراليا. ما هي الخيارات المتاحة أمامي؟ أبلغ من العمر 29 عاماً ولا تترتب علي أية ديون أو أشخاص أعيلهم.

– كريج ، دبي

(الجواب)

أعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يتكرر مع معظمنا؛ المجيء إلى دبي بخطة قصيرة الأجل وينتهي الأمر بالبقاء لفترة أطول بكثير مما خطط له الشخص المعني. أنا أقع في الفئة نفسها. كانت لدي خطة خمسية تحولت الآن إلى خطة مدتها 15 عاماً!

أعتقد أن أهم معلومة قدمتها لي هي أنك ترى نفسك مستقراً في الإمارات “في المستقبل المنظور”. وهذا يعطي المستشار المالي فكرة عن الإطار الزمني للاستثمار وبعض المؤشرات على الأرباح المستقبلية المرجوة. وأنت استطعت إدخار حوالي 4150 درهماً إماراتياً شهرياً على مدى 4 سنوات. هذا يدل على قدرة واضحة على الادخار.

سؤالي الأول دائماً: لماذا تريد أن تستثمر هذا المبلغ؟ من الأهمية بمكان أن نفهم “السبب” في أي شيء نقوم به، حيث أنه يعطي كل من يريد الإستثمار اتجاهاً واضحاً وهدفاً نهائياً. لنفترض فقط أنه لأغراض التقاعد لأن هذا هو السبب الأكثر شيوعاً للادخار.

أولاً، معظمنا سيعمل في الواقع حتى سن 55-65 عاماً. وهذا يعطي كريج أكثر من 26 عاماً لبناء وعاء تقاعد مقبول. وفي هذه السنوات الـ 26 ، ستشهد أسواق العقارات والأسهم إتجاهات صعودية وهبوطية. لذلك، فإن المفتاح هو أن نتذكر أنه مع أي نوع من الأصول فإن الأمر يتعلق بالوقت في السوق، وليس توقيت السوق.

وأرى أن أكبر خطأ مع أدوات الاستثمار الشخصية هو الضغط على زر البيع عندما تكون الأسواق متقلبة، والاستثمارات في المنطقة الحمراء. وفي الواقع ، هذا هو الوقت الذي يجب أن نشتري فيه المزيد من هذا السهم أو الصندوق! أحد أقوال وارين بافيت المفضلة لدي هو “كن جشعاً عندما يخاف الآخرون”. هذه المعادلة صحيحة بشكل خاص عندما يستثمر شخص ما على المدى الطويل.

وبشأن المسألة المتعلقة بموقف كريج شخصياً فإنها تتلخص بالمزايا الضريبية التي قد يستمتع باستثمارها أثناء تواجده بعيداً عن أستراليا. وتتمتع أستراليا بقاعدة ضريبية مفيدة للغاية تسمح لأي استثمار تم الاحتفاظ به لأكثر من 10 سنوات في الخارج، بأن يتم سحبه معفى من الضرائب عند عودته إلى أستراليا. ويجب تنظيم هذه المسألة بطريقة معينة للتأكد من تطبيق هذه المزايا، ولكن بالنسبة إلى كريج، قد يعني ذلك أنه يبني وعاءً تقاعدياً معفياً تماماً من الضرائب في أستراليا.

ونظراً لعمر كريج والأفق الزمني للاستثمار، أود أن أقترح أن يضع خطة مع مستشار يستثمر في مجموعة من الأسهم والصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة. ستزيد المزايا الضريبية التي يمكنه الاستفادة منها مع الهيكلة الصحيحة من قيمة المباشرة بمثل هذه الخطة في سن مبكرة. وبمجرد أن يكون أداء هذا الاستثمار جيداً ويسير على الطريق الصحيح لتحقيق أي أهداف محددة، سيكون من الحكمة التنويع والتطلع إلى العقارات.

والشيء العظيم في وضع كريج أنه يملك الوقت! وهو شيء يرغب الكثير من المستثمرين في شرائه!

لويس ديلاني يتولى إدارة ثروات ومتخصص في الضرائب وتمويل الوافدين لدى “وينتورث سي إم” (بالشراكة مع “جي اس بي كابيتال”)