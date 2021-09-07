نظرة مستقبلية إيجابية لأسواق رأس المال الجريء الإقليمية

أحدث وباء “كوفيد-19” فوضى عارمة في الأسواق العالمية، ما تسبب في تضرر أسواق الشركات الناشئة في بعض المناطق بشدة. ومع ذلك، فإن الشركات الناشئة في الشرق الأوسط قد نجت من العاصفة بشكل جيد نسبياً، على الرغم من أنها لم تسلم كلياً من تداعيات الوباء.

ويبدي فيليب بحوشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ماجنيت”، المزود للبيانات والأبحاث والتحليلات المتخصصة حول أسواق الاستثمار الجريء الناشئة، تفاؤله بأسواق رأس المال الجريء في المنطقة بعد التطورات الواعدة في النصف الأول من عام 2021.

قفزة إقليمية إيجابية

وأظهرت أحدث النتائج التي أعلنتها “ماجنيت” أن الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جمعت تمويلات تجاوزت 1.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته 64% على أساس سنوي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

واستأثرت الإمارات بالنصيب الأكبر من الصفقات المبرمة في النصف الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحصة بلغت 26% من إجمالي الصفقات في المنطقة، بقيمة 755 مليون دولار. وحلت مصر في المرتبة الثانية بنسبة 24% باستثمارات بلغت 166 مليون دولار، تليها السعودية بنسبة 21% باستثمارات بلغت 168 مليون دولار، مع تسجيل الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وتركيا، مستويات قياسية ناهزت 3.47 مليار دولار خلال النصف الأول 2021.

واستأثرت أكبر ثلاث دول حاضنة للإستثمار الجريء في المنطقة وهي الإمارات ومصر والسعودية بنسبة 71% من إجمالي الإستثمارات المنفذة.

وتقلصت فجوة الإستثمارات بين الإمارات العربية المتحدة والسعودية من 41 صفقة في عام 2020 ككل، إلى 11 صفقة فقط في النصف الأول من عام 2021.

وعلق بحوشي على الوضع الحالي لإستثمارات رأس المال الجريء في الإمارات والسعودية مقارنة مع العام السابق قائلاً: “تم اعتبار العام الماضي كبيئة غير مشجعة على المخاطر من جانب المستثمرين، حيث ركز الكثير منهم على دعم شركات محفظتهم وتحين الفرص الإستثمارية المناسبة”.

وتابع قائلاً: “نظراً لأن الوباء قد وصل إلى معدلات مستقرة، فقد شهدنا عودة إلى استثمار رأس المال الجريء في العالم مع تحول التكنولوجيا إلى فئة أصول مثيرة للاهتمام. ولاحظنا المزيد من الإستثمارات المنفذة أكثر من أي عام سابق خلال النصف الأول من العام الجاري في الإمارات والسعودية، بدفع من صفقات استثمارية أضخم في كل من البلدين”.

أداء قوي في السعودية

ويعتبر بحوشي أنه في حين كان عام 2020 عاماً إيجابياً بالنسبة إلى استثمارات رأس المال الجريء في السعودية، شهد عام 2021 تدفقات استثمارية قياسية في الشركات الناشئة السعودية. واستحوذت السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، على 14% من إجمالي استثمارات رأس المال الجريء و21% من عدد الصفقات في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتقدمت السعودية من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء. وكشف تقرير “ماجنيت” أن استثمارات رأس المال الجريء في السعودية ارتفعت في النصف الأول من عام 2021 إلى نحو 168 مليون دولار تم ضخها في شركات ناشئة سعودية، محققة نمواً قياسياً بنسبة بلغت 65% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020. وتعادل قيمة الاستثمارات الجريئة المنفذة البالغة 168 مليون دولار 94% من إجمالي الأموال المستثمرة في الشركات السعودية الناشئة خلال عام 2020 بأكمله.

ويؤكد تقرير “ماجنيت” أن السعودية تشهد نمواً في حجم ونوعية صفقات الشركات الناشئة، إضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من صناديق الاستثمار الجريء ومجموعات المستثمرين الملائكيين، بالتزامن مع بروز مبادرات جديدة لتأسيس شركات ناشئة بهدف تحفيز نمو القطاع تماشياً مع “رؤية 2030” في السعودية.

القطاعات الناشئة

وبالنسبة إلى توزيع الصفقات قطاعياً، احتل قطاع التكنولوجيا المالية الصدارة باستثمارات بلغت 222 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2021 عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وتركيا. واستحوذت الإمارات والسعودية على 60% من إجمالي التمويلات في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذه الفترة.

وكشف التقرير أن استثمارات رأس المال الجريء في شركات التكنولوجيا المالية السعودية شهدت قفزة بنسبة 1700% في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعتبر خورخي كامارات، الشريك في “ستراتيجي اند ميدل ايست”، أن النظرة المستقبلية لقطاع التكنولوجيا المالية في وضع جيد للاستمتاع بفترة من النمو الكبير. وقال “إغتنمت الحكومات في المنطقة الفرصة وقدمت تشريعات تتيح تطوير سوق التكنولوجيا المالية. وتابعت الشركات الدولية أيضاً هذه التطورات عن كثب. ويرجح أن تؤدي هذه الأخبار إلى تحفيز المزيد من الاستثمارات وتسريع تطوير السوق”.

ويشير بحوشي إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية “يظهر نمواً في تدفق التمويلات والصفقات في جميع الأسواق الناشئة لرأس المال الجريء. وقد احتل القطاع الصدارة من حيث عدد الصفقات في كل من الإمارات والسعودية”.

وذكر التقرير أن ثلاثة أرباع المستثمرين الذين استثمروا في شركات ناشئة سعودية خلال النصف الأول من 2020 كانوا من داخل المملكة.

ويقول محمد علي يوسف، المدير الإقليمي لدى شركة التكنولوجيا المالية البريطانية “تشيك آوت” Checkout.com في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: “يظهر تقرير “ماجنيت” أن الزيادة لا تقتصر على حجم الصفقات فقط، بل تشمل أيضاً قيمة هذه الصفقات. وتجسد الإتجاهات الاقتصادية المعاكسة وزيادة الاستثمارات مشهد قطاع التكنولوجيا المالية المزدهر. ومع استمرار دعم الهيئات التنظيمية، نتوقع على نطاق واسع أن تصبح منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مركزاً جديداً للتميز في التكنولوجيا المالية على مستوى العالم”.

وكانت شركة “تشيك آوت” قد قادت في وقت سابق من عام 2021 جولة تمويلية بقيمة 110 ملايين دولار على شكل تمويل رأس مال جريء لمصلحة شركة “تمارا” التقنية المالية السعودية الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقاً، وإحدى أكبر الشركات الناشئة في الشرق الأوسط.

وسيساعد هذا الاستثمار، الذي يعد الأكبر ضمن مرحلة التمويل “أ” في السعودية والشرق الأوسط، شركة “تمارا” على تسريع توسّعها في جميع دول الخليج العربي بنهاية عام 2021 وبعدها في مختلف أرجاء الشرق الأوسط.

ويضيف يوسف قائلاً: “عبر تقديم الدعم للعديد من الشركات التكنولوجية الأكبر والأسرع نمواً في المنطقة، فقد عملنا كمحفز للاقتصاد الرقمي ونموه الأساسي. ونحن فخورون بأننا استثمرنا في هذا القطاع عبر قيادتنا صفقة تمويلية قياسية بقيمة 110 ملايين دولار في شركة “تمارا” السعودية الرائدة في نموذج الشراء الآن والدفع لاحقاً”.

وفي حين أن شهية المستثمرين تحولت نحو فرص أكبر كامنة في قطاع التكنولوجيا المالية، فإن قطاع الغذاء والمشروبات شهد إزدهاراً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة.

ويضيف بحوشي قائلاً: “سجل قطاع الأغذية والمشروبات أداءً جيداً للغاية في سوقي الإمارات والسعودية بدفع من الاستثمارات الكبيرة في صفقتي “كيتوبي” Kitopi في الإمارات و”فوديكس” Foodics في السعودية”.

اهتمام متزايد من المستثمرين الدوليين

وقال بحوشي “يبدو أن إهتمام المستثمرين الدوليين يتزايد بالمنطقة التي تكتسب اهتمام أكبر عدد ممكن من استثمارات رأس المال الجريء في العالم”.

وأظهر تقرير “ماجنيت” أن 31% من الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من العام الحالي أبرمها مستثمرون مقيمون خارج المنطقة، بزيادة قدرها 4% مقارنة مع 2020. ويعزى ذلك في المقام الأول إلى توفر بيئات استثمارية أكثر نضجاً، وهو ما شجع مزيداً من شركات الاستثمار الجريء على تأسيس مكاتب إقليمية، وضخ استثمارات جيدة في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي دولة الإمارات، كان 42% من المستثمرين الذين يدعمون الشركات الناشئة في البلاد من خارج المنطقة، بينما كان 29% منهم في البلاد.

وتابع بحوشي قائلاً: “بالرغم من وباء “كوفيد – 19″، لمسنا إهتماماً متواصلاً من جانب المستثمرين الدوليين والصناديق الجديدة للإستثمار في الشركات الناشئة المتمركزة على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع استمرار النظام البيئي بالنضوج، وتوسع شركة “ماجنيت” في الأسواق الناشئة لرأس المال الجريء، فإننا نتوقع أن نشهد تفاعلاً متزايداً عبر أسواق مثل تركيا وباكستان، فضلاً عن زيادة الاهتمام الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

تحديات وتوقعات مستقبلية

ويقول بحوشي إنه “في حين شهدنا ارتفاع أرقام الاستثمار الإجمالية، فقد تراجع عدد الصفقات التي تم تنفيذها من خلال الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة بسبب القيود التي رافقت تفشي وباء “كوفيد-19”.

ويتابع: “مع تراجع حجم الصفقات التمويلية في الإمارات، نجحت السعودية في تقليص فجوة الإستثمارات بين الدولتين من 41 صفقة في عام 2020 ككل، إلى 11 صفقة فقط في النصف الأول من عام 2021. ويمكن أن نتوقع أن نرى هذه الفجوة تتقلص بشكل أكبر بحلول نهاية العام، حيث تقود السياسات والمبادرات الحكومية استثمارات رأس المال الجريء واستئناف نشاط برامج مسرعات الأعمال في الدولتين”.

ويعتبر بحوشي أنه “يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تتخطى عدد عمليات التخارج المسجلة في عام 2020 وهي 17 عملية تخارج في عام 2020 مقارنة بـ 15 عملية تخارج حتى الان في عام 2021. وتم الإعلان عن 9 عمليات تخارج من أصل 15 حتى الآن من قبل الشركات الناشئة المتمركزة في الإمارات والسعودية”.

وتوقع أخيراً ان تتجاوز قيمة صفقات استثمارات رأس المال الجريء في المنطقة 2 مليار دولار.

ومن خلال مشاركته أفكاره حول ما يتوجب تطبيقه لضمان تحقيق نمو إقليمي مستدام للشركات الناشئة، يقول بحوشي “هناك ثلاثة مجالات رئيسية تتطلب دعماً مستمراً: أولاً، تقليص تكلفة تأسيس الشركات وتكلفة ممارسة الأعمال التجارية لضمان استمرار جذب المؤسسين لبناء الشركات القائمة على التكنولوجيا. ثانياً، ضمان النفاذ إلى أسواق جديدة عن طريق إزالة الحواجز أمام دخول الشركات إلى مناطق جغرافية جديدة. ثالثاً، تشجيع الإنتقال الحر للمواهب الذي يعد العنصر الأساسي لنمو شركات التكنولوجيا الناجحة”.