مشروع إيفوجرين للاقتصاد الدائري الذي أطلقته “بيئة” و”بوليجرين” في الشارقة يلقى اهتماما أوروبيا

وجاء على رأس الزيارة، الوحيدة من نوعها التي سيقوم بها الوفد لمؤسسة خاصة، سعادة السيد إيوانيس سميرليس، الأمين العام للعلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية اليونانية، ورئيس مجلس إدارة هيئة Enterprise Greece والمفوض العام لليونان في معرض إكسبو دبي 2020. ورافقت سعادته بيتي ألكساندروبولو، المدير التنفيذي لهيئة Enterprise Greece ونائب المفوض العام لليونان في معرض إكسبو 2020.

وانضم إلى الزيارة فريق من سفارة اليونان في الإمارات ضم كلا من السيد ديونيسيوس زويس سفير اليونان لدى الدولة، والسيد بانتيليس جاسيوس، مستشار الشؤون الاقتصادية والتجارية والسيد ديمتريوس ثوموبولوس السكرتير الأول للشؤون الاقتصادية والتجارية بالسفارة. كما شارك مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية اليوناني بدبي في الزيارة التي تم ترتيبها خصيصًا لهذا الموقع.

وتعد” بوليجرين” اليونانية شركة متعددة الجنسيات، تكتسب حضورا عالميا متزايدا، وتعمل في الشرق الأوسط بشكل مستقل كجزء من برنامجها لتصدير المعرفة التقنية، والذي يهدف لتقدم الحلول البيئة المطورة في اليونان لمنطقة الشرق الأوسط.

وشهد شهر يونيو الماضي الإعلان في أثينا عن إقامة مشروع “إيفوجرين” بإمارة الشارقة، بشراكة ما بين شركة “بوليجرين” ومجموعة “بيئة” الرائدة في الحلول البيئية والتنمية المستدامة في المنطقة.

وبهذه المناسبة قال أثناسيوس بوليكرونوبولس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “بوليجرين” يشرفنا أن نرحب بالوفد اليوناني في منشآتنا في الشارقة، وأن نعرض عليهم المشروع وما تتمتع به مجموعة “بيئة”، شريكنا الإقليمي، من قدرات عالية. وكيف تعد رؤية ” بوليجرين” لحماية البيئة والتنمية المستدامة هي القوى الدافعة وراء وجودنا هنا في الإمارات الذي يعكس بدوره التزامًا طويل الأجل تجاه الدولة والمنطقة ككل”.

واستطرد بوليكرونوبولس: “نتطلع إلى مشاركة خططنا المستقبلية وقصص نجاحنا مع جميع المعنين، سواء في اليونان أو الإمارات لتأكيد التزامنا بنقل المعرفة بين البلدين عبر أفضل الخبراء عالميا الذين نتشرف بهم ضمن فريقنا”.

ومن جانبه عبّر خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة» عن سعادته بالزيارة قائلاً: “يسعدنا الترحيب بزيارة الوفد اليوناني للمشروع المشترك بين مجموعة “بيئة “وشركة “بوليجرين” في دولة الإمارات العربية المتحدة. نؤمن في “بيئة” بأهمية حماية النظم البيئية البحرية كضرورة للحفاظ على التوازن الحيوي لكوكبنا. ويعالج مشروع “إيفوجرين” المشترك مع شركة “بوليجرين” مجموعة مهمة من قضايا النفايات البحرية والتلوث، ويقدم خدمات الاستجابة لحوادث تسرب النفط وإدارة السفن المنكوبة والبضائع والحاويات المهملة بما في ذلك حلول إعادة التدوير، أو الاستعادة، أو أعمال الإصلاح، أو التجديد، وإعادة تدوير السفن الخضراء إضافة إلى إنشاء مختبر بيئي”.

وأضاف الحريمل: “تتشارك كل من مجموعة “بيئة” “بوليجرين” نفس القيم والرؤية الخاصة بالاستدامة، ويعرض مشروع “إيفوجرين” إمكانات التعاون الدولي بين الإمارات واليونان، وما يمكن تحقيقه من خلال تبادل المعرفة والخبرة والتجارب. وستعمل شراكة” بيئة “مع “بوليجرين” على تعزيز قدرات معالجة النفايات المتخصصة وإعادة التدوير في دولة الإمارات من خلال الاستفادة من التعاون الدولي للمساعدة في حماية محيطاتنا، وتقديم حلول متقدمة للصناعة البحرية”.