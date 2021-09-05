محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمقالات

150 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية، هدف الإمارات خلال 9 سنوات

تعزز دولة الإمارات العربية المتحدة علاقاتها التجارية مع آسيا وأفريقيا ضمن خطة أوسع لجذب 150 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية خلال 9 سنوات

محرر في الموقع by محرر في الموقع

وجرى اليوم الكشف عن تحضير قمة باسم الإمارات للاستثمار والتي ستعقد في الربع الأول من 2022، وتجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لخلق فرص اقتصادية تهدف لاستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال التسع سنوات القادمة.

كما شهد المؤتمر اليوم  الإعلان عن السماح بكفالة الأبناء حتى سن ٢٥ عاماً بدلاً عن ١٨ عاماً، وذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين. كما شهد المؤتمر، الأعلان عن السماح للذين فقدوا وظائفهم بالبقاء داخل الدولة لمدة ١٨٠ يوماً.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا