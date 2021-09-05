150 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية، هدف الإمارات خلال 9 سنوات

وجرى اليوم الكشف عن تحضير قمة باسم الإمارات للاستثمار والتي ستعقد في الربع الأول من 2022، وتجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لخلق فرص اقتصادية تهدف لاستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال التسع سنوات القادمة.

#الإمارات تعلن عن "قمة الإمارات للاستثمار" والتي ستعقد في الربع الأول من 2022، وتجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لخلق فرص اقتصادية تهدف لاستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال التسع سنوات القادمة#مشاريع_الخمسين pic.twitter.com/zNmaXQSS5z — UAEGOV (@uaegov) September 5, 2021

كما شهد المؤتمر اليوم الإعلان عن السماح بكفالة الأبناء حتى سن ٢٥ عاماً بدلاً عن ١٨ عاماً، وذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين. كما شهد المؤتمر، الأعلان عن السماح للذين فقدوا وظائفهم بالبقاء داخل الدولة لمدة ١٨٠ يوماً.

#الإمارات تعلن عن المرحلة الأولى لتوقيع 8 اتفاقيات شراكة شاملة مع 8 أسواق استراتيجية حول العالم ورفع حجم التبادل التجاري الحالي مع هذه الأسواق والذي يبلغ 257 مليار درهم بمقدار 40 مليار درهم سنوياً، وإطلاق "اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية"#مشاريع_الخمسين pic.twitter.com/6XDFkKMV3s — UAEGOV (@uaegov) September 5, 2021