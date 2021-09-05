محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمقالات

الإمارات: إطلاق 50 مشروعا لتعزيز الاقتصاد

قال وزير الاقتصادي الإماراتي عبد الله بن طوق اليوم الأحد إن بلاده تعتزم إطلاق 50 مشروعا جديدا لتعزيز القدرة على المنافسة الاقتصادية. وكشفت اليوم تفاصيل الاقامة الخضراء وهو نظام اقامة جديد في الدولة حيث تكون الاقامة الذاتية على الموظف

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الإمارات: إطلاق 50 مشروعا لتعزيز الاقتصاد
الإمارات: إطلاق 50 مشروعا لتعزيز الاقتصاد

 
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان الجابر في مؤتمر صحفي اليوم إن الإمارات ومصرف الإمارات للتنمية سوف يستثمران ضمن المشروعات خمسة مليارات درهم (1.36 مليار دولار) في التكنولوجيا الرقمية.

كما أعلن وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، اليوم الأحد، عن إطلاق دولة الإمارات نظام الإقامة الخضراء، وذلك ضمن المؤتمر الصحافي الذي أطلقت خلاله الدولة، 50 مشروعاً وطنياً ذات طابع اقتصادي تهدف إلى تأسيس مرحلة من النمو الداخلي والخارجي للدولة مع بدء الموسم الحكومي الجديد.

وقال الزيودي: “نعلن اليوم بتوجيهات القيادة عن  فري لانسرز فيزا أو الإقامة الحرة الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي الخاصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص”.

كما أعلن عن مشروع تيك ” Tech Drive” وتخصيص 5 مليار درهم لدعم القطاع الصناعي في الدولة للتحوّل نحو الثورة الصناعية خلال الـ5 سنوات القادمة.

كما تم الكشف عن ” برنامج القيمة الوطنية المضافة” من خلال توجيه 42٪ من مشتريات الجهات الاتحادية والشركات الوطنية الكبرى نحو المنتج والخدمات الوطنية، ويتضمن البرنامج قاعدة معلومات تضم 7300 مورد وطني ورفع المشتريات من 33 إلى 55 مليار درهم خلال 4 سنوات.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا