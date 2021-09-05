الإمارات: إطلاق 50 مشروعا لتعزيز الاقتصاد



وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان الجابر في مؤتمر صحفي اليوم إن الإمارات ومصرف الإمارات للتنمية سوف يستثمران ضمن المشروعات خمسة مليارات درهم (1.36 مليار دولار) في التكنولوجيا الرقمية.

كما أعلن وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، اليوم الأحد، عن إطلاق دولة الإمارات نظام الإقامة الخضراء، وذلك ضمن المؤتمر الصحافي الذي أطلقت خلاله الدولة، 50 مشروعاً وطنياً ذات طابع اقتصادي تهدف إلى تأسيس مرحلة من النمو الداخلي والخارجي للدولة مع بدء الموسم الحكومي الجديد.

وقال الزيودي: “نعلن اليوم بتوجيهات القيادة عن فري لانسرز فيزا أو الإقامة الحرة الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي الخاصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص”.

كما أعلن عن مشروع تيك ” Tech Drive” وتخصيص 5 مليار درهم لدعم القطاع الصناعي في الدولة للتحوّل نحو الثورة الصناعية خلال الـ5 سنوات القادمة.

#الإمارات تعلن عن مشروع " Tech Drive" وتخصيص 5 مليار درهم لدعم القطاع الصناعي في الدولة للتحوّل نحو الثورة الصناعية خلال الـ5 سنوات القادمة#مشاريع_الخمسين #وام pic.twitter.com/h3HaDfcLBP — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 5, 2021

كما تم الكشف عن ” برنامج القيمة الوطنية المضافة” من خلال توجيه 42٪ من مشتريات الجهات الاتحادية والشركات الوطنية الكبرى نحو المنتج والخدمات الوطنية، ويتضمن البرنامج قاعدة معلومات تضم 7300 مورد وطني ورفع المشتريات من 33 إلى 55 مليار درهم خلال 4 سنوات.