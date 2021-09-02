شركات ترسي مفهومًا جديدًا لتجربة العمل من المكتب

وتعليقًا على هذه الخطوة، قال عصام التميمي، رئيس مجلس إدارة شركة التميمي ومشاركوه: “يسعدنا أن ننتقل إلى آفاق جديدة في رحلتنا ، في مساحة تم إنشاؤها تحديدا لشركتنا في أبراج سنترال بارك. وتتجاوز هذه الخطوة حدود الأمور المادية، إذ إنها تمثل تحولًا بعيدًا عن طريقة العمل التقليدية. وتسلّط هذه الخطوة الضوء على التزامنا بمواصلة التحدي وبدفع حدود الخدمة التي نقدمها، وهي تضمن لنا تطوير تجربة من الدرجة الأولى لعملائنا وزملائنا. ولا شكّ أن ذلك سيضعنا في الطليعة عند إجراء محادثات بشأن مستقبل العمل وسيلهم شركات المحاماة في المنطقة لتعيد التفكير في المعايير التي تطبّقها”.

من جهته، أضاف سامر القضاه، الشريك الإداري لشركة التميمي ومشاركوه: “بصفتنا مجتمع أعمال، مررنا بـ18 شهرًا مليئة بالتحديات وبأساليب العمل الجديدة. ففي شركة التميمي ومشاركوه، اعتبرنا ذلك فرصة لتصميم نموذج عملنا المستقبلي. وقد استعرضنا كيفية الاستفادة من إيجابيات هذه التجربة والالتزام بكوننا شركة محاماة مبتكرة بالفعل وشركة رائدة تحتل الصدارة. وبالتالي، قررنا تطبيق نموذج عمل هجين جديد يشجع على التعاون ويمكّننا من العمل بسلاسة من المنزل أو من المكتب. ولا شكّ أن المساحة الجديدة ستوفّر لفريق عملنا وكوادرنا التوازن على مستوى الحياة العملية، وهو أمر جوهري يفيد عملاءنا أيضًا”.

“لقد أصبح من الواضح أنه بإمكاننا العمل من أي مكان وتقديم خدمة استثنائية للعملاء والتعاون بشكل فعال مع زملائنا. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، نهدف إلى منح فرقنا مركزًا يجمع التكنولوجيا اللازمة التي من شأنها أن تعزز كفاءتنا وتضمن توطيد سبل التواصل أكثر من أي وقت مضى. بصفتنا شركة، أعتقد أننا ارتقينا إلى مستوى التحدي الذي فرضته أساليب العمل المستقبلية وأننا بتنا في طليعة الشركات التي تتبنى نهج عمل جديدًا ليس الهدف الحفاظ عليه، بل تغيير الآلية التي نعتمدها نحن، كمجتمع قانوني، للقيام بالأعمال”.

وتعتبر شركة التميمي ومشاركوه أن المكتب الجديد المصمم حسب الطلب هو عامل التمكين الرئيسي الذي سيضمن نجاح نموذج العمل الهجين. وكانت شركة المحاماة قد خططت أساسًا للاستحواذ على مساحة تصل إلى 100,000 قدم مربع، إلا أن تنفيذ نموذج العمل الهجين الخاص بها دفعها إلى تخفيض هذه المساحة إلى 60,000 قدم مربع فقط. ولن تساهم المساحة الجديدة وطريقة العمل المبتكرة في تعزيز الإلهام وتمكين التعاون وضمان ممارسات عمل ديناميكية وحسب، ولكنها ستدفع شركة المحاماة باتجاه نموذج غير ورقي في محاولة لمواصلة تحسين بصمتها في مجال البيئة وتحقيق أهداف الاستدامة.

وسوف تشغل مكاتب التميمي ومشاركوه مساحة 60,000 قدم مربع في أبراج سنترال بارك التي تم تصميمها خصيصًا كمركز يجمع بشكل سلس بين مخططات المكاتب الذكية والشقق السكنية ومنافذ الترفيه وتناول الطعام والتجزئة الفخمة لتوفير بيئة عملية ملائمة للغاية. ويقع مجمع المكاتب المصمم حسب الطلب عند مدخل مركز دبي المالي العالمي، وهو يضم أكثر من 90 شركة كما أنه أحد أكبر المجمعات في مركز دبي المالي العالمي، إذ تبلغ مساحته الإجمالية 855,682 قدمًا مربعًا من المساحات المكتبية.