محرر في الموقع by محرر في الموقع

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محمد بن راشد يصل إلى العراق للمشاركة في “مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة”

مشاركة إقليمية ودولية في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

محرر في الموقع by محرر في الموقع
محمد بن راشد يصل إلى العراق للمشاركة في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"

وام / وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحفظ الله ورعايته، إلى مطار بغداد الدولي ،بعد ظهر اليوم، على رأس وفد الدولة للمشاركة في “مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة” الذي ينطلق اليوم في العاصمة “بغداد” بمشاركة دول إقليمية ودولية.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه، معالي الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين العراقيين.

ويرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفد رفيع المستوى يضم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي خليفة سعيد سليمان رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وسعادة سالم عيسى القطام، سفير الدولة لدى جمهورية العراق.

 

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