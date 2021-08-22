المعادن النادرة في أفغانستان بين السراب والحقيقة

تصدرت موارد المعادن النادرة في أفغانستان عناوين أخبار وكالات الأنباء ومخاوف من وقوعها بيد طالبان أو استفادة الصين منها، بعناوين مثل “ثروات معدنية ضخمة بيد طالبان تركها الغرب هدية للصين” و”معادن بتريليون دولار.. هل تبدأ طالبان باستخراج المعان الثمينة الموجودة في باطن أفغانستان؟” وثروة من المعادن الثمينة تحت أقدام طالبان”.

قبل 11 عاما، زعمت صحيفة نيويورك تايمز أن أفغانستان بحسب مذكرة داخلية للبنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية) أن أفغانستان مرشحة أن تصبح بمثابة”سعودية العالم بالنسبة إلى معدن الليثيوم”.

ويعاد تدوير تلك الروايات اليوم في تكرار للنظرة الغربية العنصرية عند وجود ثروات و موارد طبيعية لدى شعب دولة نامية، وهي أنه لايستحقها ويتوجب الاستيلاء عليها من قبل من هو أكثر تفوقا للاستفادة منها.

أخبار وفرة تلك الموارد الطبيعية مثل النحاس والليثيوم والاحجار الكريمة في أفغانستان، ليست بجديدة بل هي مسألة معروفة من عشرات السنين ومنذ الغزو الروسي لذلك البلد في الثمانينيات، بل يستحضرها الإعلام الغربي عند الحاجة مثل تبرير الوجود الغربي أو السيطرة عليها كي لا يستفيد منها الخصوم، واليوم لعل تكرارها يأتي لإحراج الرئيس الامريكي جو بايدن.

فهذه المعادن التي يتباكى عليها الإعلام الأمريكي ليست في وارد الاستفادة منها بسهولة، فاستخراج تلك المعادن والثروات الباطنية الهائلة فذلك يستدعي استثمارات ضخمة وتوفر بنية تحتية لا تتوفر في أفغانستان التي تفتقر للطرق وقدرات الاستخراج والنقل والتصدير فضلا عن التشريعات ولا ننسى استشراء الفساد والروتين الحكومي.

داعب الرئيس الامريكي السابق عواطف بعض الأمريكيين حين ألمح لضرورة الاستيلاء على الثروات في دول مثل العراق وسوريا، وفي الأخيرة وجد طريقة للالتفاف على التفاصيل القانونية بأن أوكل استخراج النفط لشركة يملكها مسؤولن سابقون في وزارةالخارجية الأمريكية.

حقيقة الأمر هي أن وفرة الموارد الأفغانية تماثل وفرتها على كواكب أخرى أو في باطن الأرض، أي أنها لا تتوفر بسهولة للاستفادة منها وتكرار تلك الأنباء عنها له على الأرجح أهداف أخرى مثل الانتخابات القادمة وزيادة الضعط على بايدن ومواصلة تحريك السكين في الجرح من أصحاب النفوذ في المؤسسة العسكرية وتأتي أنباء الخسارة المزعومة لتلك الثروات الطبيعية (وكأنها من حق الولايات المتحدة أو كانت في متناولها، فيما يتعرض بايدن لانتقادات ولضغوط شديدة من وسائل الإعلام بسبب الانهيار السريع للحكومة والجيش الأفغاني والصور المذلة للانسحاب الأمريكي.