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بلومبيرغ: السعودية تشتري حصة 30% في شركة باجاني

في أحدث مؤشر على اهتمام السعودية بقطاع السيارات أشار بيان رسمي إلى أن صندوق الاستثمارات العامة استحوذ على حصة في شركة السيارات الفاخرة باجاني، Horacio Pagani SpA

محرر في الموقع by محرر في الموقع
بلومبيرغ: السعودية تشتري حصة 30% في شركة باجاني
السيارة الشهيرة التي تحمل اسم الصانع "هوايرا" و التي تعد واحدة من اسرع السيارات حول العالم وبقوة قدرها 816 حصان، و 1100 نيوتن/متر من عزم الدوران

ويستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة أقلية في شركة صناعة السيارات الإيطالية أورتشيو باجاني، بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ  نقلا عن مصدر مطلع فضل عدم الكشف عن اسمه.

وأكدت الوكالة أن هذا الاستثمار من قبل صندوق الاستثمارات العامة، يعد جزءاً من شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع الشركة الإيطالية، مضيفة أن عائلة باجاني ستحتفظ بالسيطرة الكاملة على الشركة، مع انضمام صندوق الاستثمارات العامة إلى مساهمي الأقلية الإيطاليين نيكولا فولبي وإيميليو بتروني.

وتأسست باجاني، التي يقع مقرها بالقرب من مودينا في شمال إيطاليا، على يد رجل الأعمال الإيطالي الأرجنتيني أوراتشيو باجاني في عام 1992.

وكانت بلومبرغ أفادت في أبريل الماضي، بأن صندوق الاستثمارات العامة قد عين شركات استشارية، لدراسة إنشاء شركة محلية لصناعة السيارات الكهربائية، كما كان الصندوق نشطًا في مجال السيارات الكهربائية منذ عدة سنوات، حيث استحوذ على حصة صغيرة في شركة تسلا عام 2018، واستثمر لاحقًا في شركة لوسيد.

 

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