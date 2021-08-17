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السعودية تبدأ تمديد الإقامات لمن في الخارج وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة

بدأت المديرية العامة للجوازات تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة وتأشيرات الخروج والعودة وذلك آليا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 23/2/1443 الموافق 30/9/2021.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية تبدأ تمديد الإقامات لمن في الخارج وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة
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يأتي التمديد الذي أصدره وزير المالية في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا العالمية ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وأكدت “الجوازات” أن التمديد سيتم آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات على النحو التالي :

– تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا ليكون إلى تاريخ 23/2/1443 الموافق 30/9/2021.

– تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا ليكون إلى تاريخ 23/2/1443 الموافق 30/9/2021.

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