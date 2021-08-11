كيف أصبحت السيارات الكهربائية الخيار الأمثل للحفاظ على البيئة

تسبب صناعة السيارات بالطرق التقليدية العديد من الأضرار على البيئة، على خلاف ما يعتقده البعض. كما لا يعد التركيز على استخدام الطاقة الكهربائية وحدها في صناعة السيارات أمراً كافياً لحماية البيئة، فقد أصبح مفهوم الاستدامة واستخدام المواد المستدامة عنصراً أساسياً في مختلف عمليات التصميم. ولا يمكننا أيضاً إثبات منافع قيادة السيارات الكهربائية على البيئة دون مراعاة المواد التي تدخل في تصنيع المقصورة الداخلية للسيارة نفسها. إذاً ما الذي يتطلبه تصنيع السيارات الكهربائية الأكثر تطوراً في السوق؟ للإجابة على هذا السؤال، لا بد للعاملين في قطاع صناعة السيارات الكهربائية بأكمله التفكير ملياً في تأثير جميع الخيارات التي يتخذونها؛ وعدم التركيز بما يعود بالخير على أعمالهم فقط، وإنما بما يسهم في ضمان مستقبل مشرق لكوكب الأرض بأكمله.

ويبدي المستهلكون اهتماماً متنامياً بأنماط حياتهم، فلم تعد تقودهم الرغبة بتحقيق الاستدامة لأنفسهم ولعائلاتهم وحسب، وإنما أصبحوا يرغبون بالحصول على المنتجات التي تتماشى مع سعيهم لضمان مستقبل مستدام للكوكب نفسه. كما أصبحت مجتمعاتنا أكثر وعياً تجاه الأضرار التي تلحقها بعض المواد بالمحيطات ومكبات النفايات، مع وجود رغبة حقيقية بإحداث تغيير بيئي إيجابي على مستوى القطاع. وهذا ما دفع المستهلكين للشراء بالجملة واختيار الأغذية والمنتجات العضوية وتجنّب المواد البلاستيكية التي تُستخدم لمرة واحدة، مع دعم العلامات التجارية التي تعكس هذه القيم. ويتعين اليوم على جميع الجهات المعنية في قطاع السيارات الكهربائية الالتزام بهذه القيم، ومنح الأولوية لهذه المبادرات، ودمجها معاً لتكون الركيزة الأساسية لعمل جميع المعنيين في القطاع.

وانطلاقاً من عملي كمصممة للألوان والخامات والتشطيبات، فإني أعتقد بأننا نشهد نقلةً نوعيةً ذات وتيرة متسارعة في القطاع؛ لأننا حين نقوم كشركة مصنّعة للسيارات بطلب مواد مستدامة من موردينا، فإنهم يبدؤون بدورهم بتغيير نمط تفكيرهم وممارساتهم في العمل. وهذا يؤدي إلى تعزيز أعمال الموردين في القطاع نظراً لسوق الأعمال المستدامة المتنامي؛ مما يعني امتداد هذا التأثير أيضاً ليشمل التجار الذين يتعامل معهم الموردين نفسهم، مع استمرار السلسلة على كامل عمليات القطاع. وفي حين يبدو هذا الأثر المتنامي صغيراً بالمقارنة مع حجم التحديات التي تواجه قطاع الأعمال المستدامة، ولكنه يمثل جزءاً أساسياً من الحلول التي ننشدها؛ فتقديم مثال يُحتذى به وإرساء معايير غير مسبوقة في القطاع يتيح لنا القدرة والمرونة الكافية على تحقيق إنجازات كبيرة في الاتجاه الصحيح.

وعند العمل على تصميم السيارات عالية الكفاءة، يتعين علينا تحديد الجوانب التي يمكننا تحسينها، بدءاً من طرق خفض استهلاك الطاقة إلى أدنى حد ممكن في السيارة ووصولاً إلى مدى فاعلية تدفق الهواء داخلها وحولها. وتُعد الكفاءة العالية عنصراً رئيسياً في تصميم جميع السيارات، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة الانسجام مع المبادئ الصديقةً للبيئة. أما بالنسبة لشركة لوسيد، فيعد استخدام المواد المستدامة جزءاً أساسياً في فلسفة التصميم التي تتبعها؛ ما يحتّم علينا سؤال موردينا عن مصادر المواد الخام في جميع مراحل التصنيع، ومعرفة كيفية حصولهم عليها، وآلية عمل المصانع التي تنتجها، ومدى مواكبتها لمتطلبات السلامة الخاصة بعمالها. وحتى يتم اختيار إحدى الشركة كجهة مصنّعة مفضلة لدينا، يتعين عليها الأخذ بعين الاعتبار مبادئ الحفاظ على البيئة على المدى الطويل، بما ينسجم مع الحضور المتنامي لهذا التوجه على مستوى القطاع.

أما على المستوى الشخصي، فلدي شغف خاص تجاه مزيج البوليستر وصوف الألباكا المعاد تدويره للاستخدام في المقصورة الداخلية لسيارة لوسيد إير؛ والتي تستفيد من الألوان الطبيعية للصوف، ما يتيح لنا خفض مستويات استخدام الصباغ. أما بالنسبة للديكورات الخشبية، فيمكن توريدها من غابات معتمدة للاستخدام المستدام، حيث تمتاز بمظهرها وملمسها الطبيعي بسبب التزامنا بخفض عمليات معالجتها، الأمر الذي يندرج اليوم ضمن إطار جماليات التصميم الجديدة. ويسهم هذا الأسلوب بإحداث تأثير إيجابي متسلسل، حيث نرى بأن كل قرار نتخذه يؤثر على القرار التالي بطريقة إيجابية، حتى عندما يكون هدفنا هو الحد من تأثيراتنا السلبية على البيئة فقط.

وأفخر على وجه الخصوص بعلاقاتنا القوية مع شركات التصنيع المرموقة والموردين المميزين الذين نتعاون معهم، بمن فيهم موردي المنتجات الجلدية؛ ولا سيما شركة بريدج أوف واير التي تدير نظاماً متكامل العمليات يحظى بشهرة عالمية واسعة لإنتاج مواد التنجيد الجلدية من خلال عمليات معالجة خفيفة وخالية من معدن الكروم، ما يمنح مواد التنجيد قوامها الناعم والطبيعي، ويكسبها مظهر الجلود الفاخرة وملمسها الطبيعي.

وفي حين تلتزم كثير من شركات التصنيع بمعيار يقوم على الجودة والإتقان في جميع عملياتها، يمثل هذا المبدأ جزءاً أساسياً من عملنا اليومي؛ ولكننا لا نعتقد بأنه من الكافي الاعتماد على أرقى المعايير في هذه المجالات دون الأخذ بعين الاعتبار تأثير العمليات التشغيلية والمواد المستخدمة على البيئة. ولذلك يجب أن تصبح الاستدامة إحدى المهام الرئيسية في جميع جوانب تصنيع السيارات الكهربائية وليس مجرد مرحلة معينة منها بغرض التسويق أو نتيجة اهتمام عابر بالموضوع. ومن هنا، فإنه يتوجب علينا جميعاً التعاون فيما بيننا للحفاظ على كوكبنا، وهو الهدف الأسمى الذي تلتزم شركة لوسيد موتورز بالعمل على تحقيقه.