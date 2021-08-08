مجلس الشيوخ الأمريكي يتجه لإقرار ميزانية للبنية التحتية قيمتها تريليون دولار

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الشيوخ ظهر اليوم (1600 بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع أن يُجري المجلس تصويتين إجرائيين في المساء ما لم يتفق الجمهوريون والديمقراطيون على تعديلات تسمح للمجلس بالتحرك على نحو أسرع لإقرار مشروع القانون.

ويمثل التشريع أكبر استثمار منذ عقود في الطرق والجسور والمطارات والممرات المائية الأمريكية. وسيمثل إقراره في مجلس الشيوخ المقسم مناصفة بين الحزبين انتصارا كبيرا للرئيس جو بايدن ولمشرعين أمضوا شهورا في صياغته.

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