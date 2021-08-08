اطلاق مكتب دعم لتأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية

تقوم مجموعة برو بارتنر بتوسيع نطاق دعم الأعمال الناشئة ليصل إلى المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى النطاق الواسع في الإمارات العربية المتحدة وعُمان وقطر.

بعد إنشاء فرعها في قطر الذي يشهد الآن تدفّقًا في إنشاء المشاريع الجديدة وتلقّي العديد من الاستفسارات حول تأسيس الشركات، برو بارتنر توسع نطاق عملها لتتجه نحو الرياض في المملكة العربية السعودية. ستقوم مكاتب مجموعة برو بارتنر في المملكة العربية السعودية بدعم الشركات التي تتطلع إلى النمو و التوسع في أسواق المملكة العربية السعودية.

ويتماشى هذا التوسع مع رؤية الرياض ٢٠٣٠ التي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث تهدف حكومة المملكة العربية السعودية إلى استقطاب ما يصل إلى ٥٠٠ شركة دولية لإرساء قواعدها في المدينة، وخلق حوالي ٣٥،٠٠٠ فرصة عمل جديدة للمواطنين السعوديين ومضاعفة عدد سكان العاصمة. وتتضمن الإستراتيجية استثمارات تصل قيمتها إلى ٧٠ مليار ريال سعودي (١٨.٦٧ مليار دولار) في الاقتصاد الوطني بحلول نهاية العقد، وقد بدأت بالفعل باستقطاب المستثمرين الدوليين المتحمسين للتوسع داخل المملكة.

تقول جين أشفورد، مؤسس مجموعة برو بارتنر “تتطلع الشركات الكبيرة والصغيرة إلى الاستفادة من مزايا تأسيس الأعمال في المملكة العربية السعودية والاستفادة من الفرص التجارية التي من المحتمل أن تكون مربحة أكثر من الأسواق الأخرى المجاورة”.

تقدم مجموعة برو بارتنر العديد من الخدمات الاحترافية كتأسيس الشركات ورعايتها وتجديد الرخص وخدمات الإقامة وتصديق المستندات وتسجيل وتطبيق حصص العمل وتسجيل العملاء وخدمات التأشيرات للموظفين والمقيمين وبطاقات العمل والهجرة (الحاسوبية) ونقل الموظفين. كما أنها ملتزمة بتقديم أفضل الخدمات إلى عملائها مع ضمان الأمن والشفافية والسرعة والفعالية والمعرفة المحلية.

يمكن لمجموعة برو بارتنر مساعدة الشركات على تأسيس أعمالها في المملكة العربية السعودية وتقديم الخبرات والإرشاد للشركات التي تتطلع للدخول أو النمو في سوق المملكة العربية السعودية.

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