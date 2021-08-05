محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمقالات

السعودية تحدد نوفمبر موعدا لإلزام المصنعين والموردين بمعيار الجودة

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلزام المصنعين والموردين ابتداء من 1 نوفمبر بالحصول على شهادة الاعتراف الوطنية للأجهزة والمكونات الكهروتقنية IECEE وشهادة الاعتراف الوطنية الخاصة بالمعدات والأجهزة المخصصة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار IECEX للسماح بدخول عدد من المنتجات من المنافذ الجمركية وتداولها في أسواق المملكة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية تحدد نوفمبر موعدا لإلزام المصنعين والموردين بمعيار الجودة

وطالبت المواصفات السعودية الموردين والمصنعين بضرورة الحصول على شهادة الاعتراف الوطنية للأجهزة والمكونات الكهروتقنية IECEE للمنتجات التالية : قاطعات التيار الكهربائية وكابلات شواحن الهواتف المحمولة وأجهزة الحلاقة الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر المكتبي (PC). كما طالبت الموردين والمصنعين بضرورة الحصول على شهادة الاعتراف الوطنية الخاصة بالمعدات والأجهزة المخصصة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار IECEX للمنتجات التالية : صندوق التوصيل (تقاطع الأسلاك الكهربائي) مع نقاط توصيل الكابل وصندوق التحكم مع نقاط توصيل الكابل وكاشفات وحساسات الغاز وأنظمة كشف الغاز والقوابس الكهربائية وأجهزة التوصيل الأخرى والمضخات الكهربائية والإضاءة الخطية (الثابتة).

وأكدت المواصفات السعودية أن إلزام الموردين والمصنعين بالحصول على شهادة الاعتراف الوطنية للأجهزة والمكونات الكهروتقنية IECEE وشهادة الاعتراف الوطنية الخاصة بالمعدات والأجهزة المخصصة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار IECEX لهذه المنتجات يستهدف ضبط سوق المنتجات عالية الخطورة وحمايته من الأجهزة الرديئة أو المقلدة إلى جانب ضمان تطبيق المواصفات السعودية لحماية المستهلك من المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية والتحقق من سلامة المنتج، وتقليل الحوادث التي قد تتسبب فيها هذه المنتجات وتسهيل دخول السلع عبر المنافذ الجمركية دون تكرار فحصها واختبارها.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا