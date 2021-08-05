السعودية تحدد نوفمبر موعدا لإلزام المصنعين والموردين بمعيار الجودة

وطالبت المواصفات السعودية الموردين والمصنعين بضرورة الحصول على شهادة الاعتراف الوطنية للأجهزة والمكونات الكهروتقنية IECEE للمنتجات التالية : قاطعات التيار الكهربائية وكابلات شواحن الهواتف المحمولة وأجهزة الحلاقة الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر المكتبي (PC). كما طالبت الموردين والمصنعين بضرورة الحصول على شهادة الاعتراف الوطنية الخاصة بالمعدات والأجهزة المخصصة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار IECEX للمنتجات التالية : صندوق التوصيل (تقاطع الأسلاك الكهربائي) مع نقاط توصيل الكابل وصندوق التحكم مع نقاط توصيل الكابل وكاشفات وحساسات الغاز وأنظمة كشف الغاز والقوابس الكهربائية وأجهزة التوصيل الأخرى والمضخات الكهربائية والإضاءة الخطية (الثابتة).

#المواصفات_السعودية: إلزام الموردين والمصنعين بالحصول على شهادة "IECEE" و"IECEX" لعدد من المنتجات مطلع نوفمبر 2021م. pic.twitter.com/EL2DEqt2V9 — المواصفات السعودية (@SASOGOV) August 5, 2021

وأكدت المواصفات السعودية أن إلزام الموردين والمصنعين بالحصول على شهادة الاعتراف الوطنية للأجهزة والمكونات الكهروتقنية IECEE وشهادة الاعتراف الوطنية الخاصة بالمعدات والأجهزة المخصصة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار IECEX لهذه المنتجات يستهدف ضبط سوق المنتجات عالية الخطورة وحمايته من الأجهزة الرديئة أو المقلدة إلى جانب ضمان تطبيق المواصفات السعودية لحماية المستهلك من المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية والتحقق من سلامة المنتج، وتقليل الحوادث التي قد تتسبب فيها هذه المنتجات وتسهيل دخول السلع عبر المنافذ الجمركية دون تكرار فحصها واختبارها.